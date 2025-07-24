Kadın Meclisi İlkadım\'da Kuruldu

Samsun'un İlkadım Belediye Başkanı İhsan Kurnaz, "Kadının elinin değdiği yerin güzelleşeceğine inanıyoruz. Kadının hassasiyeti ve bakış açısı; şehrimizin gelişiminde önemli bir rol oynayacak" dedi.

İlkadım Kent Konseyi Kadın Meclisi Genel Kurulu, İlkadım Belediyesi Çok Amaçlı Salon'da yapıldı. Kadın Meclisi Başkanlığı Genel Kurulu'nda, yapılan oylamanın ardından Muradiye Ergin başkan seçildi. Programda konuşan Başkan İhsan Kurnaz, "Geçtiğimiz ay İlkadım Kent Konseyimizi oluşturmuştuk. Şimdi ise çok önem verdiğimiz Kadın Meclisimizi kurduk. Önümüzdeki süreçte gençlik ve çocuk meclislerimizi de oluşturacağız. Şehrimizi, ilçemizi fikirlerle birlikte yönetmek ve şekillendirmek amacıyla oluşturulan bu meclislerle ilçemiz adına önemli projelere imza atacağımıza inanıyorum" ifadelerini kullandı.

"Kadının elinin değdiği yerin güzelleşeceğine inanıyoruz"

Kadınların hassasiyet ve bakış açısının şehri güzelleştireceğini vurgulayan Başkan Kurnaz, "Kadın Meclisi bizler için çok önemli. Çünkü kadının elinin değdiği yerin güzelleşeceğine inanıyoruz. Kadının hassasiyeti ve bakış açısı; şehrimizin gelişiminde önemli bir rol oynayacak. İlçemizin gelişimindeki her aşamada kadınlarımızın kıymetli fikirlerini ve sizlerin hazırlayacağı değerli projeleri İlkadım Belediyesi olarak öncelikli şekilde uygulama gayreti içinde olacağız. Kent konseyini gönüllü bir danışmanlık birimi olarak görüyoruz. İstiyoruz ki bu meclisler bizlere güzel fikirler ve projeler sunsun, biz de bunları hayata geçirerek vatandaşımızın hizmetine sunalım" diye konuştu.

İlkadım Kent Konseyi Kadın Meclisi Yönetiminde ayrıca Zehra Özkan, Aydanur Bayraktar, İnci Ekinci, Emine Cenk, Canan Kalkıcı, Rezzan Yılmaz, Sümeyye Kozal, İlknur Yılmaz ve Eda Arslan yer aldı. - SAMSUN