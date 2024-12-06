Kadın Muhtar Şenay Çelik'ten Örnek Proje - Son Dakika
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Politika

Kadın Muhtar Şenay Çelik'ten Örnek Proje

Kadın Muhtar Şenay Çelik\'ten Örnek Proje

Doğankent Beldesi Muhtarı Şenay Çelik, kadınların gücüyle mahalleyi güzelleştiriyor.

06.12.2024 10:20
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Yozgat'ın Sorgun ilçesine bağlı Doğankent Beldesi'nde yaşayan Muhtar Şenay Çelik, çevresini kadın eliyle güzelleştiriyor.

Doğankent Beldesi'nde Aksaray Mahallesi Muhtarı olan Şenay Çelik, Mart ayında yapılan seçimlerle muhtar seçildi. 46 yaşındaki Çelik, daha önce iş hayatına atılmadığını ve muhtarlıkla hayatının değiştiğini ifade etti.

"Halkın sevgisiyle buraya geldim"

Mahalle sakinlerinden destek gördüğünü ifade eden Çelik, "Halkın sevgisi ve desteğiyle buraya geldim. Beni çok seviyorlar ben de onları çok seviyorum. Kadınlara seçme ve seçilme hakkının en erken tanındığı ülkelerden biriyiz. Kadınlar olarak daha fazla işler başaracağımızı düşünüyorum. Biz her şeyi başarabiliriz. Muhtar olduğumda çekindiğim zamanlar oldu ama bunların üstesinden geldim. Herkes bana alıştı. Şimdi her şey çok iyi gidiyor" cümlelerini kullandı.

"Hem annelik hem muhtarlık görevimi yapıyorum"

" 3 erkek çocuk annesiyim. Üniversite, lise ve ilkokul çağında 3 erkek evladım var. Hem annelik görevimi hem de muhtarlık görevimi yerine getiriyorum. Genelde işlerimi evden idare ediyorum. Mahalle sakinleri bana kolaylıkla ulaşabiliyor. Eşim, dostum, arkadaşlarım geliyor. Muhtarlık işleri, imza, mühür için gelenler oluyor" dedi.

Mahalle sakinlerinden Ayşe Küçükmurat ise 16 yıldır Aksaray Mahallesi'nde ikamet ettiklerini, muhtarlarından son derece memnun olduklarını ve siyasette kadınların daha çok yer alması gerektiğini ifade etti. - YOZGAT

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Kadın Muhtar Şenay Çelik'ten Örnek Proje - Son Dakika

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