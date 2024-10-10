TBMM Genel Kurulu'nda kadına şiddetin araştırılmasına yönelik komisyon kurulacak.
TBMM Genel Kurulu'nda kadına şiddetin araştırılmasına yönelik komisyon kurulması görüşmeleri düzenlendi. Görüşmelerin sonunda araştırma komisyonu kurulması kabul edildi. Komisyon 22 üyeden oluşacak ve başkan, başkan yardımcısı, katip üye seçiminden itibaren üç ay çalışacak. - ANKARA
Son Dakika › Politika › Kadına Şiddet İçin Araştırma Komisyonu Kuruldu - Son Dakika
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