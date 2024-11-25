Kadına Yönelik Şiddete Sıfır Tolerans

Politika

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "Kadınlar ve erkeklerin eşit haklara sahip olduğu ve kadınlara pozitif ayrımcılık düzenlemesini anayasal güvenceye kavuşturduk. 6284 Sayılı Kanun'la şiddete uğrayan veya şiddete uğrama tehlikesi bulunan kadınların, çocukların, aile bireylerinin ve tek taraflı ısrarlı takip mağduru olan kişilerin korunması ve bu kişilere yönelik şiddetin önlenmesini amaçladık" dedi.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya uygulaması X üzerinden yaptığı açıklamada, "Kadına yönelik şiddet, insanlık onuruna yöneltilmiş en karanlık ve çirkin saldırılardan biridir. Şiddetin hiçbir türlüsünü kabul etmediğimiz gibi kadına yönelik şiddeti de amasız, fakatsız ve tartışmasız bir şekilde reddediyoruz. Çünkü kadına yönelik şiddeti insanlığa yöneltilmiş bir ihanet olarak görüyoruz. Kadınların haysiyetine dokunan her türlü şiddetin karşısında durmak için 'sıfır tolerans' ilkesiyle bugüne kadar anayasal, yasal ve uygulamaya yönelik birçok düzenlemeyi hayata geçirdik" dedi.

"Aile mahkemelerinin kurulmasını sağladık"

Aile hukukundan doğan davalar için ihtisaslaşmış aile mahkemelerinin kurulduğuna değinen Tunç, "Kadınlar ve erkeklerin eşit haklara sahip olduğu ve kadınlara pozitif ayrımcılık düzenlemesini anayasal güvenceye kavuşturduk. 6284 Sayılı Kanun'la şiddete uğrayan veya şiddete uğrama tehlikesi bulunan kadınların, çocukların, aile bireylerinin ve tek taraflı ısrarlı takip mağduru olan kişilerin korunması ve bu kişilere yönelik şiddetin önlenmesini amaçladık. Mağdurun hayati tehlikesinin bulunması halinde talebi beklenilmeksizin mülki amire bilgi verilerek geçici olarak koruma altına alınması gerekliliğini düzenledik. Bakanlığımız bünyesinde Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Dairesi Başkanlığını kurduk. Kadına yönelik şiddetle ilgili soruşturmaların daha etkin yapılabilmesi için sadece belirli cumhuriyet savcılarının görev aldığı Özel Soruşturma Büroları ile tedbir mahkemelerinin kurulmasını sağladık. Eşe karşı işlenen kasten öldürme, kasten yaralama, eziyet, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçlarının kadına karşı işlenmesi halini, cezada ağırlaştırıcı neden olarak kabul ettik. Kadına karşı işlenen kasten yaralama suçunu, kuvvetli suç şüphesinin varlığı halinde tutuklama nedeni varsayılan suçlar arasına aldık. Israrlı takip eylemini müstakil, ayrı bir suç şeklinde düzenledik. Böylece kadınlara yönelik koruma kalkanını daha da güçlendirdik" ifadelerini kullandı.

"Suç mağduru kadınlara ücretsiz olarak avukat görevlendirilmesiyle kadınların adalete erişimini güçlendirdik"

Bakan Tunç, iyi hal indirimi alabilmek için kravat indirimi olarak anılan failin duruşmada mahkemeyi etkilemeye yönelik tutum ve davranışların takdiri indirim nedeni olarak kabul edilemeyeceğine ilişkin düzenlemenin hayata geçirildiğine değinerek, "Suç mağduru kadınlara talepleri halinde ücretsiz olarak avukat görevlendirilmesiyle kadınların adalete erişimini güçlendirdik. Kadın haklarının güçlendirilmesi ve şiddete karşı mücadelede kararlılığımızı daima koruyacağız. Bir kadının dahi haksızlığa, ayrımcılığa, şiddete uğramaması için bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da çalışmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. - ANKARA