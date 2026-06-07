Kadınlara Yönelik Aşağılama Kabul Edilemez - Son Dakika
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Kadınlara Yönelik Aşağılama Kabul Edilemez

Kadınlara Yönelik Aşağılama Kabul Edilemez
07.06.2026 16:01
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Özköse, toplumda ayrıştırıcı dil kullanımının zararlı olduğunu ve birliğin önemini vurguladı.

Malatya İş İnsanları Platformu Başkanı Ahmet Özköse, bir iş adamının kadınlara yönelik kullandığı ifadeleri doğru bulmadığını belirterek, toplumun farklı kesimlerini ayrıştıran söylemlerden uzak durulması gerektiğini söyledi.

Yazılı bir açıklama yapan Özköse, Türkiye'nin en büyük zenginliğinin farklılıklar içerisinde kurulan kardeşlik hukuku olduğunu ifade etti. Milletin asırlardır aynı kaderi paylaştığını belirten Özköse, birlik ve beraberliğin korunmasının önemine dikkat çekti. Kadınların toplumun temel direği olduğunu vurgulayan Özköse, "Kadınlarımız anadır, emektir, fedakarlıktır. Hiçbir kadının; kimliği, kökeni veya aidiyeti üzerinden incitici ve aşağılayıcı ifadelerin konusu yapılmasını kabul edilemez buluyorum" dedi.

Toplumsal barışa zarar verebilecek söylemlerin toplumda ayrışmaya neden olabileceğini kaydeden Özköse, insanların birleştirici ve kapsayıcı bir dil kullanması gerektiğini ifade etti.

Özköse, açıklamasında, "Bize yakışan; ötekileştirmek değil kucaklamak, ayrıştırmak değil birleştirmektir. Kardeşliğimizi, birlik ve beraberliğimizi güçlendiren bir dil kullanmak hepimizin ortak sorumluluğudur" ifadelerine yer verdi. - MALATYA

Kaynak: İHA

Politika, Kadın, Son Dakika

Son Dakika Politika Kadınlara Yönelik Aşağılama Kabul Edilemez - Son Dakika

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