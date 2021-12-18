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Kadir Canpolat, "Vatan Partisi, Türkiye ittifakıyla milli cephede konumlanmalıdır" - Son Dakika

Kadir Canpolat, "Vatan Partisi, Türkiye ittifakıyla milli cephede konumlanmalıdır"

18.12.2021 14:52
Kadir Canpolat, "Vatan Partisi, Türkiye ittifakıyla milli cephede konumlanmalıdır"

Osmanlı Ocakları Kurucu Genel Genel Başkanı Kadir Canpolat, "Vatan Partisi Türkiye ittifakıyla milli cephede konumlanmalıdır" ifadelerini kullandı.

Osmanlı Ocakları Kurucu Genel Genel Başkanı Kadir Canpolat, "Vatan Partisi Türkiye ittifakıyla milli cephede konumlanmalıdır" ifadelerini kullandı.

Osmanlı Ocakları Kurucu Genel Genel Başkanı Kadir Canpolat, yazılı bir açıklama yaparak, Türkiye'nin ittifaklar ve siyasi partiler üstü bir güç cephesine ihtiyacı olduğunu belirtti. Açıklamasında, "Türkiye'nin içinde ortak değerler üzerinde buluşulduğu ve üretime geçen, kalkınan, hamle yapan ve her zorluğa direnen bir duruşla milli yönetimi var. Devletimiz ve yönetim kadroları her zorluğa direniyor ve başarı elde ediyor" ifadelerini kullanan Kadir Canpolat, bu yönetimin derinleşmesi ve her fikre nüfuz ederek yayılması gerektiğini belirtti.

Canpolat, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Mozaik bir ruh Çanakkale ruhudur. Kürt kardeşlerimizle bizim kan bağımız ezelden ebede giden bir durumdur. Bunun daha da pekiştirilmesi gerekiyor. Bu ruh ve manada mücadele ve hizmet erkinin genişlemesi ve toplumsal ihtiyaçların seferber edilmesi için her imkan ve çabanın sergilenmesi gerekiyor. Hükümetimize yönelik yapılan saldırılar karşısında AK Parti, MHP, BBP gibi vatan cephesini gözeten ve her daim müdafaa eri gibi daima hazır bir kadro ve ittifaka ihtiyacıdır. Ülkemizin kalkınması için bizim ortak değerlerimiz üzerinde toplanmamız ve bir ruh ve manada var olmamız gerekir. Sağcısıyla, solcusuyla her renge değer veren Alevi-Sünni tartışmalarını bitirip ülkenin geleceğini düşünen bir anlayışa ihtiyacımız var. Bizim birbirimize ihtiyacımız var. Türkiye düşmanlarının ülkemizdeki aktörlerini kullandığını üzülerek seyrediyoruz. Bir de Türkiye cephesinde, vatan müdafaasında ve ortak değerler noktasında bir milli şuur ve duruşla bu birlikteliği büyütüp, kollamak ve daha da işlev hale getirmenin formüllerini gerekiyor. Bugün parti ayrımı yapmadan tek yürek olmalı, Türkiye için çarpan kalplerin yan yana gelmesi gerekiyor. Milli şuur ve yerli birlik elzem hal aldığını görüyoruz. Türkiye diz çökertmek isteyenlere karşı derhal Türkiye cephesinde safların sıkıştırılması; AK Parti, MHP ve BBP'den sonra bu milli şuurla Vatan Partisinin de yerini alması gerekiyor."

Özellikle Doğu illerinde HDP'nin bölge halkına hangi ölçülerde zülüm ettiğini bildiklerini kaydeden Canpolat, "Evlat nöbeti tutan ailelere destek veren siyasal gurupların en başında gelen partilerden Vatan Partisinin ülkemizin aydınlık ufku olacağına, toplumuzu birleştirmek ve güçlü idare ve yönetimlerle oluşan yenidünya düzeninde güçlü Türkiye'ye hizmet edeceği kanaatindeyim. Bu anlamda Türkiye'yi rencide eden birlikteliklere karşı HDP'ye, yani bölücülere karşı ülkemizin kuruluş çizgisi Atatürk çizgisinde ve değerlerinde toplumun her değerine dokunan bir akil insanları, yani ışık insanlarından oluşan her birliğin, her STK'nın, her siyasalların artık Türkiye için aynı masada oturması gerekiyor" açıklamasında bulundu. - ANKARA

Kadir Canpolat, Vatan Partisi, Türkiye ittifakıyla milli cephede konumlanmalıdır

Kadir Canpolat, Türkiye, Vatan, Milli, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Kadir Canpolat, 'Vatan Partisi, Türkiye ittifakıyla milli cephede konumlanmalıdır' - Son Dakika


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