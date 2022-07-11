Kadirli'de ihtiyaç sahibi ailelere kurbanlık dağıtıldı - Son Dakika
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Kadirli'de ihtiyaç sahibi ailelere kurbanlık dağıtıldı

11.07.2022 12:50
Kadirli'de ihtiyaç sahibi ailelere kurbanlık dağıtıldı

Osmaniye Kadirli Belediyesi, kurban kesemeyen ihtiyaç sahibi aileleri kurbanlık dağıttı.

Osmaniye Kadirli Belediyesi, kurban kesemeyen ihtiyaç sahibi aileleri kurbanlık dağıttı.

Kurban bayramında kurbanlık alamayan ihtiyaç sahibi ailelere Kadirli Belediyesi tarafından kurbanlık dağıtıldı. Kurban dağıtımını gerçekleştiren Başkan Ömer Tarhan, belediye olarak ihtiyaç sahibi ailelerin yanında olduklarını söyledi.

Kurban kesemeyen ailelerin kurbanlıklarını ulaştırdıklarını ifade eden Başkan Tarhan, "Başkan Tarhan Kurban Bayramının bereketini paylaşarak arttırıyoruz. İhtiyaç sahibi ailelerimize kurbanlık dağıtarak yüzleri güldürmenin sevinci ile bayram geçirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Maddi imkansızlıklar nedeniyle kurban kesemeyen ailelerin evlerine kurbanlıklarını ulaştırdık. Kadirli Belediyesi olarak bu bayramda ihtiyaç sahibi ailelerimizin yanında olma gayreti içerisinde olduk" dedi. - OSMANİYE

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Kaynak: İHA

Osmaniye, Kurban, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Kadirli'de ihtiyaç sahibi ailelere kurbanlık dağıtıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kadirli'de ihtiyaç sahibi ailelere kurbanlık dağıtıldı - Son Dakika
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