Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin Mazbatasını Aldı - Son Dakika
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Politika

Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin Mazbatasını Aldı

Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin Mazbatasını Aldı

Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin, yüksek oy oranıyla yeniden seçilmesinin ardından mazbatasını aldı. Öztekin, törende yaptığı konuşmada hizmetlerini katlayarak sürdüreceklerini belirtti.

15.04.2024 19:22  Güncelleme: 19:29
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Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin, ilçede yüksek oy oranıyla yeniden seçilmesinin ardından mazbatasını aldı.

Kağıthane'de belediye başkanlığı için AK Parti'den yeniden aday gösterilen ve 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Seçimleri'nde yüzde 50'ye yakın oy alarak seçimden zaferle ayrılan Mevlüt Öztekin mazbatasını aldı. Öztekin'e mazbatası İlçe Seçim Kurulu Başkanı Hakim Ersin Öztürk tarafından verildi. Kağıthane Belediyesi bahçesinde de tören yapıldı. Başkan Öztekin'in ev sahipliğindeki törene AK Parti Kağıthane İlçe Başkanı Serkan Cantürk, Milliyetçi Hareket Partisi Kağıthane İlçe Başkanı Şafak Taştemir, STK temsilcileri, muhtarlar, kanaat önderleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Başkan Öztekin burada yaptığı konuşmada, "Kalbimiz Kağıthane diyerek 2019 yılında vatandaşlarımıza hizmet etmek adına yola çıktık. Vatandaşlarımız beş yılda muhabbet ve güler yüzlerini daima gösterdiler. Yatırım ve hizmetlerimizi sürekli desteklediler. Vatandaşlarımızın teveccühüyle belediye başkanlığı görevini yeniden üstlendik. Yeni dönemde hizmetlerimizi katlayarak sürdüreceğiz. Tüm hemşehrilerime teşekkür ediyorum" dedi.

Seçim sonuçlarının kesinleşmesiyle Kağıthane Belediye Meclisi'ndeki üye dağılımı da belli oldu. AK Parti 23 meclis üyesi kazanırken, Cumhuriyet Halk Partisi 14 meclis üyesinde kaldı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin Mazbatasını Aldı - Son Dakika

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