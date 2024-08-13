Kahire, İsrail'i Hamas'ı müzakerelere katılmaya ikna etmeye çalışıyor

Politika

Lübnan basını, Mısırlı bir kaynağa dayandırdığı haberinde Kahire yönetiminin, İsrail'in Hamas'ı Perşembe günü yapılması planlanan müzakerelere katılmaya ikna etmeye çalıştığını yazdı.

ABD, Mısır ve Katar'ın İsrail ve Hamas'a 15 Ağustos'ta Katar'ın başkenti Doha veya Mısır'ın başkenti Kahire'de müzakerelere yeniden devam etme çağrısının ardından Hamas, ateşkes anlaşması için yeni müzakereler yerine daha önceki müzakerelere dayalı bir plan talep etmişti. Müzakerelere sayılı günler kala Mısır tarafından açıklama geldi. Lübnan basını, Mısırlı bir kaynağa dayandırdığı haberinde Kahire yönetiminin, İsrail'in Hamas'ı Perşembe günü yapılması planlanan müzakerelere katılmaya ikna etmeye çalıştığını yazdı. - KAHİRE