Kahramankazan Belediye Başkanı Salı Pazarı\'nı Ziyaret Etti

Politika

Kahramankazan Belediye Başkanı Selim Çırpanoğlu, Salı Pazarı'nı ziyaret ederek esnaf ve vatandaşla bir araya geldi.

Ankara'nın Kahramankazan Belediye Başkanı Selim Çırpanoğlu, ziyaret sırasında pazar alanındaki esnafa tek tek uğrayarak sorunlarını ve önerilerini dinledi. Esnafın taleplerine kulak veren Çırpanoğlu, ayrıca pazarın sunduğu hizmetlerin kalitesini artırmak amacıyla gerekli adımları atacaklarını belirtti. Alışveriş yapan vatandaşlarla da sohbet ederek, pazarın sunduğu hizmetler ve genel memnuniyetleri hakkında bilgi topladı. Çırpanoğlu'nun bu ziyaretine, esnaf ve vatandaşlar büyük ilgi gösterdi.

Her zaman vatandaşların yanında olduğunu, çalışmalarının da bu yönde devam ettiğini belirten Çırpanoğlu, "Hem esnafımızın hem de vatandaşlarımızın görüşlerini dinlemek ve onların ihtiyaçlarına çözüm üretmek bizim önceliğimizdir. Burada olmak ve vatandaşlarımızın sesini doğrudan duymak bizim için çok kıymetli. Hem esnaf hem de vatandaşın memnuniyetini artırmak amacıyla çalışmalarımızı sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı. - ANKARA