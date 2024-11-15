Kahramanmaraş'a İhtisas Technokenti

Politika

MHP Kahramanmaraş Milletvekili Zuhal Karakoç Dora, Kahramanmaraş'ta sanayi, teknoloji ve tekstil endüstrisini birleştiren bir ihtisas teknokenti kurmak için bütün altyapıyı oluşturduklarını belirtti.

Dora, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Kahramanmaraş'ın sanayi ve teknoloji alanında dünyanın gözbebeği olmasını hedeflediklerini ve bu konuda yaptıkları çalışmalarda somut bir aşamaya geldiklerini söyledi.

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi'nde bulunan teknokentteki çalışmaların devam ettiğini, bölgede bulunan firma ve yatırımcıların giderek arttığını aktaran Dora, şehrin ekonomik açıdan da kalkınacağını ifade etti.

Dora, teknokentlerin ekonomik kalkınmadan toplumsal refaha kadar birçok alanda etkiler yarattığını belirterek, "Bu nedenle bir şehrin uzun vadeli gelişim planlarında kilit bir öneme sahiptir. Hayalimiz, Kahramanmaraş'a çığır açan yenilikçi ve gelişimci bir bakış açısıyla yerli ve milli hamlelerle adımızı dünyaya duyurduğumuz en stratejik dönemde, ülkemize kendi değeri ve alın teri olan tekstil ile milli savunma sanayini birleştirerek ihtisas teknokenti kurmaktır." dedi.

Tekstil sektörünün savunma sanayi alanındaki stratejik önemine dikkati çeken Dora, şöyle konuştu:

"Hayata geçireceğimiz proje ile Kahramanmaraş, savunma sanayisi alanında bir ihtisas kenti olacaktır. Bu amaçla, sanayi, teknoloji ve tekstil endüstrisini bünyesinde birleştiren bir teknokent kurulmasını amaçladığımız projemizin bütün altyapısını oluşturduğumuzu buradan müjdeliyorum. Kurulacak teknokentimiz ile sanayi ve tekstil endüstrilerinin kesişiminde artık Kahramanmaraş yer alacak ve söz sahibi olacaktır. Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi bünyesinde yeni kurulacak olan teknokent, şehirdeki girişimcilik potansiyelini harekete geçirmeyi, yenilikçi projelere destek olmayı ve nitelikli iş gücü oluşturmayı amaçlıyor.

Kurulacak teknokentin Türkiye'nin savunma sanayindeki bağımsızlık hedefleri doğrultusunda kritik bir rol oynayacaktır. Özellikle askeri yazılım, nanoteknoloji, ileri malzeme teknolojileri ve siber güvenlik gibi alanlarda yapılacak çalışmalar, Türkiye'nin uluslararası savunma sanayindeki rekabet gücünü arttıracaktır. Teknokentimizde nanoteknolojik kumaş üretimi yapılacaktır."