Kahramanmaraş\'ta Nurhak\'a 1,2 Milyar TL Yatırım

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, " Nurhak'ta altyapısını sağlam ve güvenli hale getiriyoruz. Nurhak'ta 10 ayda 155 Milyon TL'lik üstyapı ve altyapı yatırımını tamamladık. Yapımına başladığımız ve devam eden yatırımlarımızın toplam maliyeti de 1,2 Milyar TL" dedi.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, Nurhak'ta muhtarlarla bir araya geldi. Muhtarlarla samimi bir atmosferde gerçekleşen toplantıda, ilçeye yönelik çalışmalar ele alınırken, mahallelerdeki öncelikli ihtiyaçlar ve talepler de değerlendirildi.

Büyükşehir Belediyesi tarafından Nurhak'a kazandırılan projeler hakkında bilgiler veren Başkan Görgel," Yol yapımı, altyapı çalışmaları ve sosyal projelerin hız kesmeden devam ettiğini belirtti. Özellikle kırsal mahallelerde ulaşım altyapısının güçlendirilmesi adına gerçekleştirilen asfalt ve bakım çalışmalarının sürdüğünü vurgulayan Görgel, içme suyu ve kanalizasyon gibi temel hizmetlerde de önemli yatırımların hayata geçirildiğini ifade etti.

Nurhak'ın ihtiyaç duyduğu tüm hizmetlerin en hızlı şekilde karşılanması için çalışmaların devam ettiğini belirten Başkan Görgel, "Görevde olduğumuz 10 aylık süreçte Nurhak'ta tüm alanlarda ciddi yatırımlar hayata geçirdik. Bu süreçte ilçemize 3 bin ton yol bakım çalışması, 27 kilometre içmesuyu hattı, 4 içmesuyu deposu, 2 sondaj açımı ve atıksu arıtma tesisi kazandırdık. İlçemizin ihtiyaçları ve hemşehrilerimizin talepleri doğrultusunda da yeni yatırımlarımızı bir bir hayata geçiriyoruz" dedi.

Başkan Görgel açıklamalarının devamında, "Kuzey İlçeleri Entegre Katı Atık Tesisimizin yapım çalışmalarına başladık. Bu proje Afşin, Elbistan, Ekinözü, Nurhak ve Göksun ilçelerimizdeki çöp sorununu ortadan kaldıracak. Bu yatırım bedeli 685 Milyon TL. Kuzey İlçeleri Asfalt Üretim Tesisi, bölge için en önemli projelerimizden biri. 500 milyon TL'lik bir yatırım. Bu proje ile kuzey ilçelerimize asfalt serim maliyetimizi düşürüyoruz. Bölgeye hizmet edecek bir üretim tesisi kuruyoruz. İnşallah bu asfalt üretim tesisiyle de bölgenin asfalt ihtiyacını daha hızlı ve daha etkin bir şekilde karşılayacağız. Sorumluluk sahamızda asfaltsız yol bırakmayacağız. Nurhak'ı her alanda daha da ileriye taşımak için alt ve üstyapı yatırımlarımız durmaksızın sürüyor. İlçemizin altyapısını uzun yıllar boyunca hizmet verecek şekilde sağlam ve güvenli hale getiriyoruz. Nurhak'ta 10 ayda 155 Milyon TL'lik üstyapı ve altyapı yatırımını tamamladık. Yapımına başladığımız ve devam eden yatırımlarımızın toplam maliyeti de 1,2 Milyar TL" diye konuştu. - KAHRAMANMARAŞ