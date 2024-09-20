Kahramanmaraş'tan Anlamlı Sosyal Sorumluluk Projesi

Politika

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi ve Kahramanmaraş Personel Eğitim Merkezi iş birliğiyle Yetim Koordinasyon Merkezi'ne kayıtlı çocuklara yönelik anlamlı bir sosyal sorumluluk projesi gerçekleştirildi.

Hayata geçirdiği sosyal sorumluluk projeleriyle gönüllere dokunan Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, Kahramanmaraş Personel Eğitim Merkezi iş birliğiyle anlamlı bir çalışmayı daha hayata geçirdi. Büyükşehir Belediyesinin Yetim Koordinasyon Merkezi'nde kayıtlı 100 çocuk, Ceza İnfaz Kurumları ve Tutukevleri Personeli Kahramanmaraş Eğitim Merkezi'nde ağırlandı. Kahramanmaraş Eğitim Merkezi Başkanı İlknur Görgel ve Büyükşehir Belediyesi Kadın Aile ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Ayşe Taşkıran'ın da yer aldığı ve çeşitli etkinliklerin gerçekleştirildiği programda, Kahramanmaraş Eğitim Merkezi personellerince çocuklara çeşitli hediyeler de takdim edildi.

"Candan Tutan Eller Projemizle Çocuklarımıza Ulaşıyoruz"

Programda ilişkin değerlendirmelerde bulunan Kahramanmaraş Eğitim Merkezi Başkanı İlknur Görgel, "Kahramanmaraş Personel Eğitim Merkezi olarak 2019 yılından bu yana sosyal sorumluluk kapsamında Candan Tutan Eller projesini yürütüyoruz. Proje kapsamında yaklaşık bin kadar öğrencimize ulaştık. Proje kapsamında eğitim merkezi personellerimiz ve kursiyerlerimiz gönüllülük esasına dayalı olarak çeşitli yardımlarda bulunuyor. Bugün de Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki Yetim Koordinasyon Merkezi ile ortak yürüttüğümüz çalışma kapsamında bu merkezde kayıtlı 100 çocuğumuza ulaştık. Çocuklarımızın eğitim merkezimizde ağırlayarak hediye takdiminde bulunduk. Projede emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı. - KAHRAMANMARAŞ