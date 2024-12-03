Kahta Belediye Başkanı Hallaç, Avrupa Birliği Toplantısında Girişimciliği Konuştu - Son Dakika
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Politika

Kahta Belediye Başkanı Hallaç, Avrupa Birliği Toplantısında Girişimciliği Konuştu

Kahta Belediye Başkanı Hallaç, Avrupa Birliği Toplantısında Girişimciliği Konuştu

Adıyaman'ın Kahta Belediye Başkanı Mehmet Can Hallaç, İstanbul'da düzenlenen Avrupa Birliği Bölgeler Komitesi Türkiye Çalışma Grubu Toplantısı'na katılarak, girişimcilik destek programlarının yerel kalkınmadaki önemine dikkat çekti.

03.12.2024 09:08  Güncelleme: 09:09
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Adıyaman'ın Kahta ilçe Belediye Başkanı Mehmet Can Hallaç, Avrupa Birliği Bölgeler Komitesi 31. Türkiye Çalışma Grubu Toplantısına katıldı.

Avrupa Birliği Bölgeler Komitesi tarafından Türkiye Belediyeler Birliği sekreteryasında oluşturulan Türkiye Çalışma Grubu toplantısı, İstanbul Şişli Belediyesi'nin ev sahipliğinde gerçekleştirildi. "Yerel Yönetimlerin Girişimcilik Ekosistemi ve Ekonomik Kalkınmaya Katkıları" temasıyla düzenlenen toplantıya Kahta Belediye Başkanı Mehmet Can Hallaç, belediyeyi temsilen katıldı.

Toplantıda çeşitli belediyelerin girişimcilik alanındaki çalışmaları tanıtılırken, yerel yönetimlerin kalkınmaya olan etkileri ve katkıları konuşuldu. Belediye Başkanı Hallaç, yaptığı konuşmada Adıyaman ve Kahta gibi depremden zarar görmüş bölgelerde girişimcilik destek programlarının hayata geçirilmesinin iş istihdamını artırmak ve kadınların üretime katılımını sağlamak açısından büyük önem taşıdığını ifade etti.

Hallaç, girişimcilik destek programlarının başarıya ulaşabilmesi için bu programların ölçülebilir ve sürdürülebilir olması gerektiğini vurguladı. Ayrıca, belediyelerin girişimciler için altyapı, finansman ve pazarlama desteği sağlamasının önemine değinen Hallaç, bu desteklerin sağlanabilmesi için belediyelerin kapasitelerinin nasıl artırılabileceği konusunun da gündeme alınması gerektiğini belirtti.

Belediye Başkanı, konuşmasında girişimcilik ekosisteminin gelişmesinde üniversiteler, sanayi ve ticaret odaları ile sivil toplum örgütleri arasındaki işbirliklerinin kritik bir rol oynadığını da dile getirdi. Bu işbirliklerinin yerel yönetimlerin kalkınma süreçlerine sağlayacağı katkılara dikkat çeken Hallaç, Kahta Belediyesi olarak bu alanda aktif adımlar atacağını ifade etti.

Türkiye Çalışma Grubu toplantısı, yerel yönetimlerin girişimcilik ve ekonomik kalkınma alanındaki rollerini yeniden değerlendirme fırsatı sunarken, Kahta'nın kalkınma yolculuğunda atılacak yeni adımlara ışık tuttuğu belirtildi - ADIYAMAN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Kahta Belediye Başkanı Hallaç, Avrupa Birliği Toplantısında Girişimciliği Konuştu - Son Dakika

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