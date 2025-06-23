Kahta Belediye Başkanı Hallaç, Belediye Hizmetlerini ve Yeni Projeleri Tanıttı - Son Dakika
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Politika

Kahta Belediye Başkanı Hallaç, Belediye Hizmetlerini ve Yeni Projeleri Tanıttı

Kahta Belediye Başkanı Hallaç, Belediye Hizmetlerini ve Yeni Projeleri Tanıttı
23.06.2025 13:24  Güncelleme: 13:26
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Kahta Belediye Başkanı Mehmet Can Hallaç, basın toplantısında ilçenin altyapı, çevre ve sosyal sorunlarına yönelik yapılan iyileştirmeleri ve yeni projeleri kamuoyuna açıkladı. Altyapı hatlarındaki yenilemeler, sosyal destek programları ve yeni tesislerin inşaatına ilişkin bilgilendirmelerde bulundu.

Adıyaman Kahta Belediye Başkanı Mehmet Can Hallaç, görevdeki 15. ayında düzenlediği basın toplantısında, ilçenin yıllardır biriken altyapı, çevre ve sosyal sorunlarına karşı yürütülen hizmetleri kamuoyuyla paylaştı.

Kahta Belediye Başkanı Mehmet Can Hallaç, ilçenin plansız büyüme nedeniyle yapı stokunun yüzde 95'inin kaçak olduğunu ifade ederek bu durumun imar planı uygulanmadan yıllarca sürdüğünü söyledi. Altyapının da tamamen işlevsiz hale geldiğini belirten Hallaç, "Şehirde içme suyu hattı, kanalizasyon ve yağmur suyu sistemi yıllardır el değmeden kalmış. 15 ay içinde 27 kilometrelik yeni altyapı hattı döşedik. Arıtma tesisimizi işler hale getirdik" dedi.

Belediye ekiplerinin kısa sürede kent genelinde 4 kilometre sıcak asfalt, 10 kilometre parke ve 20 kilometre statik kaplama yol yaptığını belirten Başkan Hallaç, temizlik hizmetlerinde de dönüşüm sağlandığını kaydetti. Hallaç, "Çöp toplama sistemi baştan sona elden geçirilirken, yeni çöp araçları ve konteynerler hizmete sunuldu. Araç filosuna ayrıca üç yeni itfaiye aracı ve çeşitli iş makineleri de dahil edildi. Vatandaşların belediye hizmetlerine daha kolay erişebilmesi amacıyla dijital altyapıya geçildi. Kahta Belediyesi, e-İmar, e-Belediye, EBYS (Elektronik Belge Yönetim Sistemi) ve mobil uygulamalarla dijital dönüşümünü başlattı. Kent Bilgi Sistemi'nin kurulmasıyla birlikte hem iç denetim hem de şeffaflık sağlanırken, işlemler vatandaş için hızlandırıldı. Belediye, özellikle öğrenciler, engelliler ve dar gelirli aileler için sosyal destek programlarını genişletti. Binlerce vatandaşa ayni ve nakdi yardım ulaştırılırken, 1.200 üniversite öğrencisine burs ve destek sağlandı. Gençlik Meclisi kuruldu, ilk kez Ramazan Çarşısı ve Kahta Kültür Festivali düzenlendi. Yeni evleneceklere destek sunan "Ev Kurma Yardımı" projesi başlatıldı. Belediye, dört yeni park yaparak ilçeye 20 bin metrekarelik yeşil alan kazandırdı. Ayrıca 5.000 ağaç dikildi. Mezarlıklar temizlenip dijital sisteme taşındı, yeni mezarlık alanları planlandı. Özellikle kadınlar ve çocuklar için parkların aydınlatması ve güvenliği yeniden düzenlendi" dedi.

Kahta Belediye Başkanı Mehmet Can Hallaç, açıklamasında şeffaflık ve icraat vurgusu yaparak, "Yapılanları anlatmak değil, görünür kılmak istiyoruz. Belediyecilik artık halkla birlikte ve sahada yapılır. Kahta'nın 40 yıllık ihmali var. Ama biz irade gösteriyoruz. Sözümüz net: Sorunları biliyoruz ve çözmeye kararlıyız. Kahta'yı ayağa kaldırma kararlılığımız doğrultusunda, bir yandan mevcut sorunlarla mücadele ederken, diğer yandan kalıcı çözümler üretecek projeleri hayata geçiriyoruz. Bu kapsamda önemli projelerimizin planlaması tamamlandı, bazıları ise uygulama aşamasına geçti. İbni Mirza Parkı'nda inşa edilecek olan Gençlik Merkezi, Kadın Yaşam Merkezi ile Futbol Sahası ve sosyal tesislerinin ihaleleri başarıyla sonuçlandı. Bu projelerin inşaatı çok yakında başlayacak ve hedefimiz, 2026 baharında Kahta halkının hizmetine sunmaktır. Gençlerimizin, kadınlarımızın ve spor sever hemşerilerimizin faydalanacağı bu tesisler Kahta'ya değer katacaktır. Ulaşım altyapısını iyileştirmek adına sıcak asfalt ihalesi gerçekleştirilmiş olup, önümüzdeki günlerde birçok ana arterde sıcak asfalt çalışmalarına başlanacaktır. Ayrıca kilitli parke taşı yol ve kaldırım çalışmaları ile sathi kaplama asfalt çalışmaları hız kesmeden devam etmektedir. Şehrimizin en temel ihtiyacı olan altyapı konusunda da önemli bir adım atılmıştır. İçme suyu şebekesi, kanalizasyon hattı ve yağmur suyu drenajını kapsayan büyük altyapı projemizin teknik çalışmaları tamamlanmıştır. 1. Etap olarak Cumhuriyet Mahallesi ve ana arterleri kapsayan bölüm için ihale hazırlıkları başlamıştır. Ayrıca belediyemizin makine parkını güçlendirme çalışmalarımız kapsamında 2 sulama arazözü, 3 damperli kamyon, 1 şase kamyon, 1 loder, 3 kepçe, 1 bom aracı, et dağıtım aracı ve sokak hayvanları için acil müdahale aracı temin edilmiştir. Araçların bir kısmı teslim alınmış, kalanların da kısa sürede envantere dahil edilmesi planlanmaktadır. Toplu taşıma sistemimizi güçlendirmek amacıyla da önemli bir adım atılmıştır. Engellilere uygun, tam alçak tabanlı 10 yeni otobüsün alım süreci başlatılmış olup, bu otobüslerin yakın zamanda ilçemize kazandırılması hedeflenmektedir. Bu sayede hemşerilerimizin konforlu, erişilebilir ve modern bir toplu taşıma hizmetine kavuşması sağlanacaktır" diye konuştu. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA

Yerel Yönetim, Politika, Belediye, Çevre, Yaşam, Kahta, Son Dakika

Son Dakika Politika Kahta Belediye Başkanı Hallaç, Belediye Hizmetlerini ve Yeni Projeleri Tanıttı - Son Dakika

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