Kahta Belediye Başkanı Hallaç\'tan Ramazan Bayramı Kutlaması

Adıyaman'ın Kahta Belediye Başkanı Mehmet Can Hallaç, Ramazan Bayramı dolayısıyla yayımladı.

Tüm İslam aleminin ve vatandaşların Ramazan Bayramı'nı kutlayan Kahta Belediye Başkanı Mehmet Can Hallaç, "Ramazan ayını geride bırakıp Ramazan Bayramı'na ulaşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bayramlar, birlik ve beraberliğimizi pekiştiren, gönüllerimizi daha da yakınlaştıran özel günlerdir. Bu vesileyle milletimizin ve tüm hemşehrilerimizin Ramazan Bayramı'nı kutluyor, bayramın Kahta'mız, ülkemiz ve tüm dünya için hayırlara ve barışa vesile olmasını temenni ediyorum" ifadelerine yer verdi.

Başkan Hallaç, Filistin'de yaşanan acılara da dikkat çekerek, "Rabbim, bu mübarek günlerin hürmetine Kudüs'ün ve Filistin'in özgürlüğüne kavuştuğu günleri bizlere nasip etsin. Dualarımızda Filistinli kardeşlerimizi unutmayalım" dedi.

Son olarak, tüm vatandaşlara güzel bir bayram geçirmeleri temennisinde bulunan Başkan Hallaç, "Herkesin sevdikleriyle birlikte huzur, mutluluk ve sağlık içinde bir bayram yaşamasını diliyorum. Ramazan Bayramı, birlik ve beraberliğimizi pekiştiren en özel günlerden biridir. Hep birlikte nice bayramlara erişmeyi temenni ediyorum" dedi.

Kahta Belediyesi, gerçekleştirdiği çalışmalarla Ramazan Bayramı'nın coşkusunu ve dayanışma ruhunu tüm ilçe halkıyla paylaşmanın mutluluğunu yaşadı. - ADIYAMAN