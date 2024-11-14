Kahta Belediyesi, Akaryakıt Otomasyon Sistemi ile Verimliliği Artırıyor - Son Dakika
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Politika

Kahta Belediyesi, Akaryakıt Otomasyon Sistemi ile Verimliliği Artırıyor

Kahta Belediyesi, Akaryakıt Otomasyon Sistemi ile Verimliliği Artırıyor

Adıyaman'ın Kahta ilçe Belediyesi, yeni akaryakıt otomasyon sistemi ile araçların yakıt tüketimini elektronik ortamda takip ederek kaynakların verimli kullanımını sağlıyor.

14.11.2024 11:32  Güncelleme: 11:33
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Adıyaman'ın Kahta ilçe Belediyesi, bünyesinde kurduğu 'Akaryakıt Otomasyon Sistemi' ile tüm araçların günlük, haftalık, aylık ve yıllık tüketim değerlerini elektronik olarak kontrol altına aldı.

Kahta Belediyesi, kendi bünyesinde yer alan akaryakıt istasyonunu modernize ederek eski tip yakıt pompalarını yeniledi. Taşıt tanıma sistemi ve full otomasyon sistemi entegrasyonu sayesinde istasyon, artık çok daha verimli ve güvenli bir şekilde hizmet verebilecek. Ayrıca, yakıt tanklarındaki seviyeleri anlık olarak takip edebilme özelliği de sisteme dahil edilerek, yakıt yönetimi ve stok kontrolleri daha etkin hale getirildi. Yeni taşıt tanıma sistemi ile belediyeye ait araçların km bazlı takip edilebilmesi ve yakıt tüketimlerinin anlık izlenmesi mümkün hale geldi. Bu sayede, araçların yakıt tüketim analizleri yapılabilecek ve gerekli optimizasyonlar gerçekleştirilebilecek. Kahta Belediye Başkanı Mehmet Can Hallaç, kademe bölgesinde incelemelerde bulunarak kurulumu tamamlanan Tam Otomasyon Akaryakıt sistemi hakkında bilgiler aldı.

Başkan Hallaç, "Akaryakıt otomasyon sistemimiz ile Belediyeye ait olmayan hiçbir araca akaryakıt tankından yakıt verilemeyen sisteme geçilmiştir. Kurulan bu sistem ile Belediyemizdeki tüm araçlara verilen yakıtlar online sistem üzerinde sürekli takibi sağlanarak kontrol altına alınmıştır" dedi.

Bu modernizasyon ile Kahta Belediyesi, kaynaklarını daha verimli kullanarak halkına daha iyi hizmet sunmayı hedefliyor. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA

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