Kahta Belediyesi, Gönül Projesi Kapsamında Yaşlılara Sıcak Yemek Ulaştırıyor

Politika

Adıyaman Kahta Belediyesi, "Gönül Projesi" kapsamında kurduğu mutfakta her gün yaşlı, yalnız yaşayan ve yemek yapamayan ailelere sıcak yemek ulaştırıyor. Ramazan ayı boyunca, her hafta bir mahallede düzenlenecek iftar sofrası programları ile vatandaşları aynı sofrada buluşturmayı amaçlayan belediye, sosyal yardımlaşma ve dayanışmayı en üst düzeyde yaşatıyor.

Kahta Belediyesi'nin 10 bin kişi kapasiteli çadır mutfakta hazırlanan yemekler, sefer taslarına konulup, önceden belirlenen, evden çıkamayan, yemek yapmaya gücü yetmeyen yaşlı ve engelli vatandaşların evlerine tek tek teslim ediliyor. Her gün binlerce kişiye ulaştırılacak yemeklerin hazırlanmasında kullanılan mutfakta, Ramazan ayı boyunca vatandaşlara sıcak yemek ulaştırılması hedefleniyor.

Kahta Belediye Başkanı Mehmet Can Hallaç, mutfakta yapılan yemeklerin hazırlanışını yerinde incelemek ve sorumlulardan bilgi almak için çadır mutfak alanını ziyaret etti. Başkan Hallaç, saha çalışma yeleğini giyerek, daha önceden belirlenen evden çıkamayan yaşlı ve engelli vatandaşların evlerine gerçekleştirilen yemek dağıtımına katıldı. Sefer taslarına konulmuş yemekleri bizzat kendi elleriyle teslim eden Hallaç, vatandaşlarla sohbet ederek, gönüllerini almayı ihmal etmedi.

Başkan Hallaç, yaptığı açıklamada, "Kahta Belediyesi olarak 'Gönül Projesi' kapsamında kurduğumuz mutfakta her gün ailemize sıcak yemek ulaştırıyoruz. Ekiplerimiz, yaşlı, yalnız yaşayan ve yemek yapamayan büyüklerimize, ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza özveriyle hizmet ediyor. Amacımız, hemşerilerimizin yanında olmak, sofralarına bereket, gönüllerine sıcaklık katmaktır. Bugün olduğu gibi, yarın da her zaman vatandaşlarımızın yanında olacağız. Ramazan ayının yardımlaşma ve dayanışma ruhunu en güçlü şekilde yaşatarak, ihtiyaç sahiplerine destek olmayı ve halkımıza en güzel şekilde yardımcı olmayı hedefliyoruz. Çünkü biz büyük bir aileyiz" dedi - ADIYAMAN