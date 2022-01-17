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Kahta Belediyesi'nde asgari ücret 5 bin 322 TL olarak belirlendi - Son Dakika

Kahta Belediyesi'nde asgari ücret 5 bin 322 TL olarak belirlendi

17.01.2022 12:21
Kahta Belediyesi'nde asgari ücret 5 bin 322 TL olarak belirlendi

Adıyaman'ın Kahta ilçe Belediyesi en düşük personel net maaşı 5 bin 322 lira olarak belirlendi.

Adıyaman'ın Kahta ilçe Belediyesi en düşük personel net maaşı 5 bin 322 lira olarak belirlendi.

Ancak Kahta Belediyesi en düşük asgari ücreti 5 bin 322 lira olarak vereceklerini açıkladı. Yeni rakamlar üzerinden sendika ile anlaşma imzalandığını belirten Kahta Belediye Başkanı İbrahim Yusuf Turanlı Yaptığı açıklamada: "Ülkemizdeki ekonomik sıkıntılardan dolayı Belediyemizde çalışan şirket personeli için asgari ücret 1 Ocak 2022 tarihinden itibaren net 5 bin 322 lira ve kadrolu işçi personel için ise 8 bin 660 lira olarak uygulanacaktır. Tüm mesai kardeşlerime verdikleri emekleri için teşekkür ediyor, aldığımız kararın hayırlı olmasını diliyorum" diye konuştu.. - ADIYAMAN

Kahta Belediyesi'nde asgari ücret 5 bin 322 TL olarak belirlendi

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Asgari Ücret, Adıyaman, Sendika, Kahta, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Kahta Belediyesi'nde asgari ücret 5 bin 322 TL olarak belirlendi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kahta Belediyesi'nde asgari ücret 5 bin 322 TL olarak belirlendi - Son Dakika
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