Kahta Belediyesi\'nden Ramazan Öncesi İbadethanelere Temizlik

Politika

Adıyaman'ın Kahta ilçe Belediyesi, Ramazan Ayı öncesinde ilçedeki ibadethanelerde kapsamlı temizlik çalışmalarına başladı.

Kahta Belediye Başkanı Mehmet Can Hallaç'ın talimatıyla, Kahta Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, camilerin iç ve dış alanlarında detaylı temizlik yaparak ibadet alanlarını hijyenik bir hale getiriyor. Bu kapsamlı temizlik çalışmaları, cami avlularından iç mekanlara kadar her noktada titizlikle sürdürülüyor.

Kahta Belediye Başkanı Mehmet Can Hallaç, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "İbadethanelerimizde temizlik çalışmalarımızı düzenli olarak sürdürüyoruz. Ancak Ramazan ayı öncesinde, hemşerilerimizin ve misafirlerimizin huzurlu bir şekilde ibadet etmelerini sağlamak amacıyla temizlik çalışmalarımızı hızlandırdık. Temizlik ekiplerimiz, Camilerimizi yeniden gözden geçiriyor, ibadet alanlarını hijyenik bir ortam sunarak, ibadethanelerimizdeki temizlik çalışmalarını tamamladıktan sonra, gül kokusu sıkarak camilerden ayrılıyor" dedi.

Başkan Hallaç, belediyenin her zaman halkın rahatlığını ve sağlığını ön planda tutarak, ibadet yerlerinin temizliğini sadece Ramazan dönemi için değil, yıl boyunca sürdürdüğünü de belirtti. Ramazan ayında artan ibadet taleplerine en iyi şekilde cevap verebilmek için tüm camilerin bu döneme hazırlıklı olmasını sağlamak amacıyla temizlik çalışmalarının hızlandırıldığını vurguladı. - ADIYAMAN