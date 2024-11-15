Kahta Belediyesi, Tapu Bilgilerine Erişimi Kolaylaştırdı - Son Dakika
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Politika

Kahta Belediyesi, Tapu Bilgilerine Erişimi Kolaylaştırdı

Kahta Belediyesi, Tapu Bilgilerine Erişimi Kolaylaştırdı

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde, vatandaşlar artık belediyeye gitmeden tapu müdürlüklerinden rayiç bedel bilgilerine sistem üzerinden ulaşabilecek. Kahta Belediye Başkanı Mehmet Can Hallaç, bu yeni uygulamanın vatandaşların işlerini hızlandıracağını vurguladı.

15.11.2024 13:26  Güncelleme: 13:27
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Adıyaman'ın Kahta ilçesindeki vatandaşlar belediyeye gitmeden tapu müdürlüklerinden rayiç bedel bilgilerine ulaşabilecek.

Kahta Belediyesi, vatandaşların işlerini kolaylaştırmak ve kamu hizmetlerinde verimliliği artırmak amacıyla önemli bir adım daha attı. Kahta Belediyesi ve Tapu Müdürlüğü arasında imzalanan yeni protokol ile artık vatandaşlar, belediyeye gitmelerine gerek kalmadan tapu müdürlüklerinden rayiç bedel bilgilerine sistem üzerinden ulaşabilecek.

Kahta Belediye Başkanı Mehmet Can Hallaç, bu protokolün vatandaşların işlerini hızlandırmak ve belediye hizmetlerini dijital platforma taşımak adına atılmış önemli bir adım olduğunu vurguladı.

Başkan Hallaç, "Belediye olarak kurumsallık alanında ciddi atılımlar yapıyoruz. Vatandaşlarımızın taleplerine daha hızlı ve etkili bir şekilde cevap verebilmek için dijitalleşmeye öncelik veriyoruz. Tapu Müdürlüğü ile imzaladığımız bu protokol, vatandaşlarımızın rayiç bedel bilgilerine daha kolay ulaşmasını sağlayarak zaman tasarrufu sunacak. Bu yeni uygulama ile birlikte vatandaşlar, tapu işlemleri sırasında ihtiyaç duydukları rayiç bedel bilgilerini belediyeye gelmeden doğrudan Tapu Müdürlüğü'nün sisteminden alabilecek. Böylece hem vatandaşların hem de belediye personelinin zaman ve emek tasarrufu sağlanacak. Belediyemiz, şehirde yaşayan vatandaşlara sunduğu hizmetleri modernize etmek ve kurumsal yapısını güçlendirmek amacıyla dijitalleşme çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Belediyemiz bünyesinde sürdürülen bu projeler, Kahta'yı daha çağdaş ve yaşanabilir bir ilçe haline getirmeyi hedefliyoruz. Vatandaşların her türlü talep ve ihtiyaçlarına anında yanıt verebilmek adına dijital projelerimizin sayısını artırmayı planlıyoruz. Bu tür yenilikçi adımların Kahta'nın kalkınmasında önemli rol oynayacağına inanıyorum.

Ayrıca, Kahta halkı, belediyemizin hayata geçirdiği bu tür yenilikçi hizmetlerden büyük memnuniyet duyuyor. Özellikle tapu işlemlerinde yaşanan zaman kaybının ortadan kaldırılması, vatandaşların işlerini daha hızlı ve kolay bir şekilde halletmelerine imkan tanıyor" dedi.

Kahta Belediyesi'nin vatandaş odaklı projeleri ve modern belediyecilik anlayışı sayesinde ilçede yaşam kalitesinin daha da artması bekleniyor. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA

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