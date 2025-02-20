Kahta'da Gençlik Meclisi İlk Toplantısını Gerçekleştirdi - Son Dakika
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Politika

Kahta'da Gençlik Meclisi İlk Toplantısını Gerçekleştirdi

Kahta\'da Gençlik Meclisi İlk Toplantısını Gerçekleştirdi

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde, gençlerin karar alma süreçlerine katılımını artırmak amacıyla kurulan Gençlik Meclisi, ilk toplantısını büyük bir katılımla gerçekleştirdi. Belediye Başkanı Hallaç, gençlerin yerel yönetimde söz sahibi olmalarının önemine vurgu yaptı.

20.02.2025 10:26  Güncelleme: 10:28
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Adıyaman'ın Kahta ilçe Belediyesi tarafından gençlerin karar alma süreçlerine katılımını artırmak amacıyla kurulan Gençlik Meclisi, bugün ilk toplantısını gerçekleştirdi.

Şeffaf, katılımcı ve yenilikçi bir anlayışla oluşturulan meclisin ilk oturumu, yoğun bir katılımla büyük bir heyecan içerisinde yapıldı.

İlk Gençlik Meclisi toplantısı, Kahta Belediye Başkanı Mehmet Can Hallaç, Belediye Başkan Yardımcısı Metin Alpkıray, Belediye Meclis Üyesi Furkan İnsan ve çok sayıda gencin katılımıyla Kahta Belediyesi Meclis Toplantı Salonu'nda gerçekleştirildi.

Toplantının açılış konuşmasını gerçekleştiren Başkan Mehmet Can Hallaç, gençlerin yerel yönetimlerde söz sahibi olmasının önemine vurgu yaparak, "Gençlik, geleceğimizin en büyük teminatıdır. Sizlerin enerjisi, fikirleri ve projeleriyle Kahta'yı daha yaşanabilir bir kent haline getireceğiz" dedi.

Başkan Hallaç, gençlerin her zaman yanında olacaklarını ve onların projelerini destekleyeceklerini belirtti.

Toplantıda, Kahta'nın gençlik politikaları, gençlerin yaşadığı sorunlar ve çözüm önerileri ele alındı. Fikir alışverişinin yoğun olduğu oturumda, gençlerin şehir yaşamına dair beklentileri ve önerileri masaya yatırıldı. Gençlik Meclisi'nin bir danışma ve karar alma platformu olarak hareket edeceği, aynı zamanda sosyal, kültürel ve sportif etkinlikler düzenleyerek gençlerin aktif bir şekilde yerel yönetime katılım sağlayacağı vurgulandı.

Gençlerin ilgiyle takip ettiği toplantıda, çeşitli komisyonların kurulması kararlaştırıldı ve meclisin çalışma prensipleri belirlendi. Katılımcılar, böyle bir platformun oluşturulmasından duydukları memnuniyeti dile getirerek, "Gençlerin sesi olmak ve projelerimizi hayata geçirmek için büyük bir fırsat yakaladık" şeklinde görüşlerini paylaştılar.

Toplantı sonunda Başkan Hallaç, gençlerle birlikte Kahta Belediyesi Kent Bilgi Sistemi çalışmalarını yerinde inceledi ve gençlere çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Kahta Belediyesi'nin gençlerle birlikte yürüteceği bu yeni oluşum, gençlerin yerel yönetimde aktif rol almaları açısından büyük bir adım olarak görülüyor. Kahta Gençlik Meclisi, düzenli toplantılarla çalışmalarına devam edecek ve gençlerin fikirlerini hayata geçirmek için projeler üretecek. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Kahta'da Gençlik Meclisi İlk Toplantısını Gerçekleştirdi - Son Dakika

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