Kahta\'da Kadın Yaşam Merkezi Projesi Hayata Geçiyor

Adıyaman'ın Kahta ile Belediyesi, kadınların sosyal yaşamda daha aktif rol almasını sağlamak ve yaşam kalitelerini artırmak amacıyla yeni bir projeyi hayata geçirmeye hazırlanıyor.

Belediye Başkanı Mehmet Can Hallaç, yakın zamanda yapımına başlanacak olan Kadın Yaşam Merkezi ile ilgili detayları kamuoyuyla paylaştı.

Toplam 1500 metrekarelik bir inşaat alanına sahip olacak merkez, kadınların sosyal, kültürel ve fiziksel gelişimlerine katkı sunacak pek çok fonksiyonel alanı bünyesinde barındıracak.

Yapılacak olan Kadın Yaşam Merkezi'nde; Ücretsiz internet erişimi, Bebek bakım odaları, Mini kafe, Fitness salonu, Çocuk oyun alanları, Yüzme havuzu gibi birçok imkan yer alacak.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Başkan Mehmet Can Hallaç, "Kadınlarımız her şeyin en iyisini hak ediyor. Onların yaşam kalitesini artırmak, sosyal ve kültürel hayata daha etkin katılımlarını sağlamak için bu projeyi hayata geçiriyoruz. Kadınlarımıza değer, hayata değer katıyor. Kahta için çalışıyor, kadınlarımızla birlikte güçleniyoruz. Tamamlandığında Kahta'da kadınların buluşma, gelişim ve sosyalleşme noktası haline gelecek olan Kadın Yaşam Merkezi, ilçede kadınlara yönelik en kapsamlı sosyal yatırımlardan biri olacak" ifadelerini kullandı. - ADIYAMAN