Başkan Hallaç\'a Ramazan Çarşısı\'nda sürpriz doğum günü kutlaması

11.03.2026 12:08  Güncelleme: 12:10
Adıyaman Kahta Belediyesi tarafından düzenlenen Ramazan Çarşısı etkinliklerinde, gençler Kahta Belediye Başkanı Mehmet Can Hallaç için sürpriz bir doğum günü kutlaması gerçekleştirdi. Etkinlik boyunca çocuklar ve gençler, özel notlar ve pastalarla Başkan Hallaç'a olan sevgilerini gösterdi.

Adıyaman Kahta Belediyesi tarafından Ramazan ayı dolayısıyla düzenlenen Ramazan Çarşısı etkinlikleri, bu kez anlamlı ve duygusal anlara sahne oldu. Etkinliğe katılan gençler, Kahta Belediye Başkanı Mehmet Can Hallaç'a sürpriz bir doğum günü kutlaması gerçekleştirdi.

Ramazan Çarşısı'nda gerçekleşen etkinliğe Kahta Belediye Başkanı Mehmet Can Hallaç'ın yanı sıra İlçe Başkanı Gaffar Çelebi ve çok sayıda vatandaş yoğun katılım sağladı. Program boyunca gençler ve çocuklar, Başkan Hallaç'ın doğum gününü hep birlikte kutladı.

Özellikle çocukların hazırladığı sürprizler geceye ayrı bir anlam kattı. Bazı çocuklar Başkan Hallaç'a kendi yazdıkları özel notları vererek doğum gününü kutlarken, bazıları ise önceden hazırladıkları pastalarla bu anlamlı güne ortak oldu. Ramazan Çarşısı alanının farklı noktalarında gençler tarafından yapılan sürpriz kutlamalar renkli ve samimi görüntülere sahne oldu.

Etkinlikte ayrıca Derun Sound Sanat Merkezi topluluğu da Başkan Hallaç için özel bir sürpriz hazırladı. Sanat merkezi topluluğu, Başkan Hallaç'ın doğum gününü kutlayarak kendisi için özel olarak hazırladıkları besteyi seslendirdi. Müzik eşliğinde gerçekleşen bu anlamlı kutlama, etkinliğe katılan vatandaşlardan büyük alkış aldı.

Gençlerin ve çocukların bu içten sürprizi karşısında duygulandığını ifade eden Kahta Belediye Başkanı Mehmet Can Başkan Hallaç, "Bu güzel Ramazan akşamında böyle anlamlı bir sürprizle karşılaşmak beni gerçekten çok duygulandırdı. Özellikle çocuklarımızın hazırladığı notlar ve pastalar benim için unutulmaz bir hatıra oldu. Ayrıca Derun Sound Sanat Merkezi'nin hazırladığı özel beste de benim için çok kıymetli bir sürpriz oldu. Kahta'nın güzel insanlarının sevgisi ve samimiyeti benim için en kıymetli hediyedir. Rabbim birliğimizi ve kardeşliğimizi daim eylesin. Bu şehre hizmet etmek benim için bir görevden öte büyük bir onurdur. Hep birlikte Kahta'yı daha güzel yarınlara taşıyacağız" ifadelerini kullandı. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA

