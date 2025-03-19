Kahta\'da Ramazan Çarşısı Etkinlikleri Coşkuyla Devam Ediyor

Adıyaman'ın Kahta ilçe Belediyesi tarafından düzenlenen Ramazan Çarşısı etkinlikleri, çocuklar ve aileler için unutulmaz anlara sahne oluyor.

Bu akşam, Grup Ravza en güzel ilahileriyle dinleyicilere manevi bir atmosfer yaşattı. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği etkinliğe, Kahta Belediye Başkanı Mehmet Can Hallaç, AK Parti Kahta İlçe Başkanı Gaffar Çelebi, MHP İlçe Başkanı Siraç Aslan, Kahta İlçe Müftüsü Süleyman Turul ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Başkan Mehmet Can Hallaç, etkinlik sırasında çarşı esnafıyla sohbet ederek hayırlı işler diledi. Ailelerle samimi bir ortamda bir araya gelen Başkan Hallaç, çocuklarla yakından ilgilenerek onların mutluluğuna ortak oldu.

Başkan Hallaç, "Kahta Belediyesi olarak, ramazanın manevi ruhunu hep birlikte yaşadığımız bu özel etkinliklerde siz değerli hemşehrilerimizi ağırlamaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Katılım sağlayan tüm vatandaşlarımıza teşekkür ederiz. Ramazan Çarşısı'ndaki etkinliklerimiz her akşam saat 20: 30'da başlıyor. Tüm hemşehrilerimizi bekliyoruz" dedi. - ADIYAMAN