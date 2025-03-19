Kahta'da Ramazan Çarşısı Etkinlikleri Coşkuyla Devam Ediyor - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

Kahta'da Ramazan Çarşısı Etkinlikleri Coşkuyla Devam Ediyor

Kahta\'da Ramazan Çarşısı Etkinlikleri Coşkuyla Devam Ediyor

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde düzenlenen Ramazan Çarşısı etkinlikleri, çocuklar ve aileler için unutulmaz anlar yaşatıyor. Grup Ravza'nın konseriyle zenginleşen etkinlikte, Kahta Belediye Başkanı Hallaç, esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi.

19.03.2025 10:55  Güncelleme: 10:58
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adıyaman'ın Kahta ilçe Belediyesi tarafından düzenlenen Ramazan Çarşısı etkinlikleri, çocuklar ve aileler için unutulmaz anlara sahne oluyor.

Bu akşam, Grup Ravza en güzel ilahileriyle dinleyicilere manevi bir atmosfer yaşattı. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği etkinliğe, Kahta Belediye Başkanı Mehmet Can Hallaç, AK Parti Kahta İlçe Başkanı Gaffar Çelebi, MHP İlçe Başkanı Siraç Aslan, Kahta İlçe Müftüsü Süleyman Turul ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Başkan Mehmet Can Hallaç, etkinlik sırasında çarşı esnafıyla sohbet ederek hayırlı işler diledi. Ailelerle samimi bir ortamda bir araya gelen Başkan Hallaç, çocuklarla yakından ilgilenerek onların mutluluğuna ortak oldu.

Başkan Hallaç, "Kahta Belediyesi olarak, ramazanın manevi ruhunu hep birlikte yaşadığımız bu özel etkinliklerde siz değerli hemşehrilerimizi ağırlamaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Katılım sağlayan tüm vatandaşlarımıza teşekkür ederiz. Ramazan Çarşısı'ndaki etkinliklerimiz her akşam saat 20: 30'da başlıyor. Tüm hemşehrilerimizi bekliyoruz" dedi. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Kültür Sanat, Etkinlikler, Politika, Yaşam, Kahta, Son Dakika

Son Dakika Politika Kahta'da Ramazan Çarşısı Etkinlikleri Coşkuyla Devam Ediyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.03.2025 12:38:29. #7.11#
SON DAKİKA: Kahta'da Ramazan Çarşısı Etkinlikleri Coşkuyla Devam Ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.