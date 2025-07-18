Kahta\'da Yol Yapım ve Onarım Çalışmaları Devam Ediyor

Adıyaman Kahta Belediye Başkanı Mehmet Can Hallaç'ın talimatları doğrultusunda ilçenin dört bir yanında yol yapım ve onarım çalışmaları aralıksız devam ediyor.

Kahta Belediyesi, ulaşımı daha konforlu ve güvenli hale getirmek amacıyla kapsamlı bir altyapı seferberliği yürütüyor. Başkan Hallaç, yapılan çalışmalarla ilgili yaptığı açıklamada, vatandaşların yaşam kalitesini artırmayı hedeflediklerini belirterek, "Kahta'mız için durmadan çalışıyoruz. İlçemizin dört bir yanında başlattığımız yol yapım ve bakım çalışmalarıyla, ulaşımı daha konforlu, güvenli ve modern hale getiriyoruz. Halkımızın yıllardır beklediği bu hizmetleri kararlılıkla hayata geçiriyoruz. Attığımız her adımda vatandaşlarımızın memnuniyetini ve ihtiyaçlarını göz önünde bulunduruyoruz" dedi.

Başkan Hallaç, "Hizmet odaklı belediyecilik anlayışıyla hareket ediyor, daha yaşanabilir bir Kahta için gece gündüz demeden çalışıyoruz" diyerek, belediye ekiplerinin sahadaki özverili çalışmalarını takdir etti.

Kahta'nın her mahallesinde devam eden çalışmalar kapsamında asfalt yama, parke tamiratı, kaldırım yapımı, sathi asfalt ve beton asfalt uygulamaları titizlikle yürütülüyor. Kış aylarında hasar gören yollar ve çöken kaldırımlar onarılırken, kaldırım bulunmayan cadde ve sokaklara da yeni kaldırımlar inşa ediliyor. Özellikle yeni yerleşim bölgelerinde altyapı ve ulaşım sorunu yaşayan vatandaşların mağduriyetleri gideriliyor.

Kahta Belediyesi tarafından sürdürülen yol ve altyapı yatırımları, ilçe halkı tarafından da memnuniyetle karşılanıyor. - ADIYAMAN