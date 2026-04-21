Kaja Kallas'tan Çatışma Uyarısı

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, Lüksemburg'da gerçekleştirilen AB Dışişleri Bakanları Toplantısı'nın ardından basın toplantısı düzenledi. Toplantıda öncelikle Ukrayna'nın konuşulduğunu açıklayan Kallas, AB üyesi ülkelerin dışişleri bakanlarının Ukraynalı mevkidaşları Andrii Sybiha'dan sahadaki duruma ilişkin bilgi aldıklarını söyledi.

Rusya'nın en yüksek düzeydeki hedeflerinden vazgeçmediğini söyleyen Kallas, "Ukrayna'nın ayakta kalabilmesi için ihtiyaç duyduğu desteği sağlamaya devam etmeliyiz. Ta ki, Putin bu savaşın bir yere varmadığını anlayana kadar. Macaristan'daki seçimlerin ardından yeni bir ivme oluştu ve önümüzdeki 24 saat içinde 90 milyar euroluk kredi konusunda olumlu bir karar bekliyorum" dedi.

Kallas, bakanların ayrıca 20'nci yaptırım paketi, Ukrayna'nın AB'ye üyelik sürecinde yeni müzakere başlıklarının açılması ve silah desteği gibi daha önceden tıkanan konuları ele aldıklarını söyledi.

Bakanların AB içinde dezenformasyon kampanyalarının arkasında olanlara yönelik ilave yaptırımları onayladığını söyleyen Kallas, "Rusya müzeleri bombalarken, kiliseleri yıkarken ve Ukrayna'nın kültürünü yok etmeye çalışırken, kendi kültürünü sergilemesine izin verilmemelidir. Rusya'nın Venedik Bienaline geri dönüşü, ahlaki açıdan doğru değil. AB, bu etkinliğe sağladığı finansmanı kesmeyi planlıyor" dedi.

Orta Doğu'ya ilişkin görüşmelere de değinen AB Yüksek Temsilcisi, "Bölge şu anda hem risk hem de fırsat anında bulunuyor. İran ve Lübnan'daki ateşkes büyük ölçüde sürse de bunların süresi hızla doluyor. Eğer çatışmalar bu gece yeniden başlarsa, bedeli herkes için ağır olacak" dedi.

Lübnan'ın kendi seçmediği bir savaşın ağır bedelini ödediğini söyleyen Kallas, "Bugün Başbakan Nawaf Salam'dan Lübnan ile İsrail arasındaki barış görüşmeleri ve ülkeyi Hizbullah'ın etkisinden kurtarma çabaları hakkında bilgi aldık" dedi.

AB üyesi ülkelerin dışişleri bakanlarının İran konusunda seyrüsefer özgürlüğünün tartışmaya açık olmadığını net bir şekilde ifade ettiklerini söyleyen Kallas, "Hürmüz Boğazı'nın açık mı kapalı mı olduğuna dair günlük bazda değişen açıklamalar, sorumsuzluktur. Boğazdan geçiş serbest ve ücretsiz kalmalı. Avrupa, şartlar elverdiğinde enerji ve ticaretin serbest akışını yeniden tesis etmek için üzerine düşeni yapacaktır" dedi.

AB'nin dış politika şefi Kallas, "AB'nin İran'a yönelik zaten kapsamlı yaptırımları bulunuyor. Bugün, yaptırımların seyrüsefer özgürlüğünü ihlal edenleri de kapsayacak şekilde genişletilmesi konusunda siyasi anlaşma sağladık" dedi.

Dışişleri bakanlarının İsrail ve Filistin'e ilişkin konuları da görüştüklerini söyleyen Kallas, "Avrupa Birliği, insani yardıma erişimin artırılması için çabaları sürdürecek, Batı Şeria'daki hukuksuz İsrail toprak gasplarını kınayacak ve Hamas'ın silahsızlandırılması çağrılarını devam ettirecektir" dedi.

Bugün bazı üye devletlerin AB ile İsrail arasındaki Ortaklık Anlaşması'nın askıya alınmasını ve İsrailli yerleşimcilerle ticaretin kısıtlanmasını önerdiğini de ifade eden Kallas, "Ancak bazı ülkeler bu önerilere karşı çıktı. Ortaklık Anlaşması'nın askıya alınması için oy birliği sağlanamadı" dedi.

Kallas, Sudan'daki krize ilişkin olarak, "Savaşın üçüncü yılında ülke, emsali görülmemiş can kaybı ve yerinden edilmeyle karşı karşıya. Geçen hafta, bağışçı ülkeler 1,5 milyar euro yardım taahhüdünde bulundu. Ancak Sudan için çok daha fazlasına ihtiyaç var" dedi.

İsrail ile Ortaklık Anlaşması'nın askıya alınması konusunda oybirliği sağlanmasa bile daha fazla ülkenin destek vermesi gibi bir durumun söz konusu olup olmadığına ilişkin bir soruya Kallas, "Odadaki pozisyonlarda bir değişim görmedim" ifadelerini kullandı.

İsrail'e yaptırım uygulamama konusunda AB'nin ikiyüzlülükle suçlandığı konusunda bir soruya Kallas, "Her çifte standart iddiası gündeme geldiğinde önce onlara şunu soruyorum. Siz Gazze ve Filistinliler için ne yapıyorsunuz? Genellikle Avrupa Birliği'nin yaptıkları daha fazla oluyor. Evet, Avrupa'dan beklentiler çok yüksek. Nereye gitsek, herkes bize yöneliyor çünkü ABD, birçok yerden yardımlarını çekiyor. Ama biz, her şeyi yapamayız" dedi.

AB'nin Filistin'in en büyük destekçisi olduğunu söyleyen Kallas, "Bu nedenle bu eleştirilere katılmıyorum. Evet, tüm konularda uzlaşı yok. Ama Ortaklık Anlaşması'nın askıya alınması Batı Şeria'daki durumu durdurur mu? Muhtemelen hayır. Bu yüzden, uzlaşı olan alanlara odaklanmalıyız" ifadelerini kullandı. - LÜKSEMBURG