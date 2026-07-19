Kalaycı'dan Tarım ve Jeostrateji Vurgusu

MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı, Türkiye'nin Karabağ'da, Libya'da, Kıbrıs'ta, Doğu Akdeniz'de, Irak'ta, Suriye'de emperyalist ve Siyonist oyunları bozduğunu belirterek, "Avrasya coğrafyasının kalbinde yeni bir jeostratejik güç yükselmeye başlamıştır." dedi.

Kalaycı, partisinin Karatay Gençlik Merkezi'nde gerçekleştirilen Karatay İlçe Başkanlığı 15. Olağan Kongresi'nde, Türkiye'nin ileri teknolojileri kendi imkan ve kabiliyetleriyle üretebilen ve ihraç eden bir konuma ulaştığını ifade etti.

Türkiye'nin söz dinleyen değil, dinleten, yumuşak gücünü de caydırıcı vasfını da kullanabilen bir ülke mertebesine çıktığını belirten Kalaycı, "Türkiye yürüttüğü çok boyutlu ve kapsayıcı dış politikayla, bölgesel ve küresel etkisini artırmış, diplomasinin ve barışın merkezi olmuştur." diye konuştu.

"Hububat desteğinde yapılacak artış maliyet artışını karşılamalı"

Kalaycı, gıda güvenliğinin doğrudan bir milli egemenlik ve beka meselesi olduğunu kaydetti.

Bu yılki yağışların, başta hububat olmak üzere tarım ürünlerinde yüksek verim ve rekor üretim getirdiğine değinen Kalaycı, şöyle konuştu:

"Ancak, resmi rakamlara göre tarımsal girdi enflasyonu yıllık yüzde 39, sadece enerjide yüzde 48,4, gübre fiyatlarında ise yüzde 62,8 düzeyindedir. Açıklanan hububat alım fiyatları enflasyonun çok altında kalmış, hatta çiftçilerimiz arpa ve buğdayını bu fiyatların da altında satmak zorunda kalmaktadır."

Kalaycı, geçen yıl kuraklık ve zirai donun etkisiyle gelir kaybına uğrayan çiftçinin, bu yıl artan maliyetler nedeniyle ilave destek verilmesini ve ürün bedeli ödemelerinin kısa sürede yapılmasını istediğini dile getirdi.

Tarımın, milletin bugününü değil, yarınını da besleyen stratejik bir kudret olduğunu aktaran Kalaycı, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanımız hububata verilen temel destek ve planlama desteği tutarının girdi maliyetlerinde oluşan aşırı artışlar göz önüne alınarak artırılacağını, Toprak Mahsulleri Ofisinin 21'inci günden itibaren ürün bedeli ödemelerine başlayacağını açıklamıştır. Milliyetçi Hareket Partisi olarak hububat desteğinde yapılacak artışın, maliyet artışını karşılaması ve destek ödemelerinin bu yıl içerisinde yapılması görüşündeyiz."

"Devletimiz şüphe yok ki Konya Ovası'na da suyu kolaylıkla getirir"

Sürdürülebilir bir tarım ve verimlilik için havzalar arası su transferinin zorunlu olduğunu anlatan Kalaycı, şöyle devam etti:

"KOP projesinin kilit tesisleri Mavi Tünel ve Bağbaşı Barajı 2012 yılında, Bozkır Barajı 2020 yılında, Afşar Barajı 2022 yılında yapılmakla birlikte hala Mavi Tünel'den tarımsal sulama amaçlı su verilememektedir. AHİ kanalı ve Hotamış depolama tesisi yıllardır atıl vaziyettedir."

Konya Ovası'na diğer havzalardan su getirilmesinin acil bir ihtiyaç olduğunu belirten Kalaycı, "Ülkemizi petrol ve doğal gaz boru hatları, bölünmüş yollar, otoyollar ve demir ağlarla ören, dağları delik deşik edip onlarca tüneller açan devletimiz şüphe yok ki Konya Ovası'na da suyu kolaylıkla getirir. Yapılacak harcamalar üretim ve verimlilik artışından sağlanacak gelirle kısa sürede amorti edilecektir." dedi.