Kalaycı: Türkiye Ekonomisi Sağlam Temellere Sahip - Son Dakika
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Kalaycı: Türkiye Ekonomisi Sağlam Temellere Sahip

18.07.2026 16:38
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MHP'li Kalaycı, Türkiye ekonomisinin küresel zorluklara rağmen dayanıklılığını koruduğunu açıkladı.

MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı, Türkiye ekonomisinin küresel zorluklara ve belirsizliklere rağmen güçlü üretim kapasitesi, çeşitlenmiş ürün ve pazar yapısı sayesinde dayanıklılığını koruduğunu belirterek, "Belli çevrelerin ekonomiye yönelik karalama kampanyasına karşın Türkiye ekonomisinin temelleri sağlamdır." dedi.

Kalaycı, partisinin Konya Esnaf ve Sanatkarlar Odası'nda gerçekleştirilen Selçuklu İlçe Başkanlığı 15. Olağan Kongresi'nde, 15 Temmuz 2016'da Türk tarihinin en şiddetli ihanet teşebbüslerinden birine milletçe maruz kalındığını ifade etti.

Türk milletinin karakteriyle ve devletine olan sadakatiyle bu belayı püskürttüğünü belirten Kalaycı, "Genel Başkanımız Devlet Bahçeli'nin, daha ilk anda 'Bu bir kalkışma hareketidir. Kabul edilemez. Hükümetin yanındayız.' açıklaması üzerine Türk milliyetçileri ve ülkücüler, herkesten önce demokrasiye sarılmış, devletin ve milli iradenin yanında durarak, darbenin yıkıcı amacına ulaşmasına engel olmuştur." diye konuştu.

Kalaycı, 15 Temmuz gecesi milletin yalnızca bir darbeyi durdurmadığını, vatan söz konusu olduğunda gerisinin teferruat olduğunu gösterdiğini anlattı.

"Türkiye ekonomisinin temelleri sağlamdır"

Bölge coğrafyasında yaşanan savaş ve gerilimin, enerji sektörü başta olmak üzere küresel ölçekte tüm ekonomik faaliyetleri olumsuz etkilediğinden bahseden Kalaycı, "Türkiye ekonomisi, küresel zorluklara ve belirsizliklere rağmen güçlü üretim kapasitesi, çeşitlenmiş ürün ve pazar yapısı sayesinde dayanıklılığını korumaktadır. Belli çevrelerin ekonomiye yönelik karalama kampanyasına karşın Türkiye ekonomisinin temelleri sağlamdır." ifadelerini kullandı.

Kalaycı, bu bağlamda ihracatın 2026 yılı ilk 6 ayında yüzde 3,6 arttığını, Konya'nın ihracatında da yüzde 3,4 artış olduğunu anımsattı.

Enflasyon ve hayat pahalılığının vatandaşı rahatsız ettiğini dile getiren Kalaycı, şunları kaydetti:

"Fiyat artışları nedeniyle sıkıntı çeken başta emekliler olmak üzere çalışanlar, küçük esnaf ve çiftçilerin alım gücünü ve refahını artıracak düzenlemelerin yapılması gerekmektedir. Emeklilerimizin yıllarca hizmet verdikten sonra geçim kaygısı duymadan, onuruna yaraşır bir hayat sürmesini temin etmek, devletin önemli ve öncelikli görevlerinden biridir."

Cumhur İttifakı olarak gayelerinin, her insanın adil, huzurlu ve güvenli bir hayatla ekonomik rahatlığa erişmesi olduğunu vurgulayan Kalaycı, tüm meselelerin üstesinden gelmeye, milletin refah seviyesini yükseltmeye, milli menfaatleri korumaya kararlı ve muktedir olduklarını belirtti.

Tek listeyle gidilen kongrede Hüseyin Kavas, MHP Selçuklu İlçe Başkanı seçildi.

Kaynak: AA

Milliyetçi Hareket Partisi, Yerel Haberler, Politika, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Politika Kalaycı: Türkiye Ekonomisi Sağlam Temellere Sahip - Son Dakika

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