Kallas: İstihbarat verileri Rusya'nın daha fazla sabotaj planladığını gösteriyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kallas: İstihbarat verileri Rusya'nın daha fazla sabotaj planladığını gösteriyor

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

AB Dış Politika Şefi Kallas, istihbarat verilerinin Rusya'nın daha fazla sabotaj planladığını gösterdiğini söyledi. Kallas, Ukrayna'nın acilen hava savunmasına ihtiyacı olduğunu ve stokların paylaşılmasını istedi; EPF engeli kalktı, ortak tedarike bir milyarlık kaynak ayrılacak.

Avrupa Birliği'nin dış politika şefi Kaja Kallas, "İstihbarat verileri, Rusya'nın daha fazla sabotaj eylemi planladığını gösteriyor. Rusya, toplumlarımızı bölerek ve korkutarak Ukrayna'ya yardım etmekten vazgeçirmeye çalışıyor ve demokrasimize yönelik saldırı planlıyor" dedi.

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, Brüksel'de gerçekleştirilen AB Savunma Bakanları Toplantısı öncesinde basına açıklamalarda bulundu. Toplantıda Avrupa'nın savunma hazırlık durumu ve Ukrayna'ya desteği ele alacaklarını belirten Kallas, "Gördüğünüz üzere sivillere yönelik saldırılar yeniden yaşandı. Dolayısıyla Ukrayna'nın acilen hava savunmasına ihtiyacı var. Stoklarında bu sistemler bulunan ülkelere çağrımızı yineliyoruz. Ellerindekileri Ukrayna'ya nasıl verebileceklerini değerlendirmeliyiz. Böylece kendi stoklarını, üretilecek yeni Patriot füzeleriyle yenileyebilirler" dedi.

Macaristan vetosunun aşılması ve üye ülkelerin paylaşım konusunda uzlaşmasıyla Avrupa Barış Fonu'nun (EPF) önündeki engelin de nihayet kaldırıldığını ifade eden Kallas, "Artık ortak tedarike ayrılacak bir milyarlık kaynak da var. Üye devletleri birlikte çalışmaya teşvik etmemiz gerekiyor. Ayrıca fondan ödeme alacak üye devletlerin bir çoğu şimdiden bu parayı Ukrayna'ya vereceklerini açıkladı" dedi.

Toplantıda AB'deki hibrit saldırıları da görüşeceklerini ifade eden Kallas, "Bu saldırılara karşı sınır stratejisini görüşeceğiz. Ayrıca bir acil durum protokolü önereceğiz. Yani silahlı saldırı eşiğinin altında kalan tüm durumlarda, Avrupa Komisyonu, üye devletler ve Avrupa Dış Eylem Servisi ile nasıl birlikte hareket edebileceğimizi, farklı düzeylerde hangi araçları kullanabileceğimizi ele alacağız. Bu öneriyi sunacak ve görüşeceğiz" diye konuştu.

"Rusya'nın askeri sanayi kompleksini ve mali kaynaklarını hedef alıyoruz"

Rusya'ya yönelik baskıyı artırmanın gerektiğini de ifade eden Kallas, "Yaptırım listelerine yeni eklemeler öneriyoruz. Rusya'nın askeri sanayi kompleksini ve mali kaynaklarını hedef alıyoruz. Çünkü bu savaşın sona ermesini istiyoruz" dedi.

Yaptırım listeleri üzerinde çalıştıklarını söyleyen Kallas, "Üye devletlerin önerdiği her kişi ve kuruluş için sağlam gerekçeler bulunup bulunmadığını incelememiz gerekiyor. Önerdiğimiz yaptırımlar, yargı denetimine tabi tutulduklarında mahkemede de geçerliliğini koruyabilmeli. Bu nedenle süreç zaman alıyor" şeklinde konuştu.

Kallas, Rusya'nın saldırması durumunda AB'nin hazırlıklı olup olmadığı şeklindeki bir soruya, "Elbette, daha dayanıklı olmak için daha fazla adım attığımızı anlamak önemli. Üye devletler toplamda GSYH'lerinin yüzde 2,2'sini savunmaya ayırıyor. Bu da caydırıcılık sağlıyor" diye cevap verdi.

"Tetikte olmalıyız"

Açıklamalarının devamında AB Yüksek Temsilcisi, "Ancak tetikte olmalıyız. İstihbarat verileri, Rusya'nın daha fazla sabotaj eylemi planladığını gösteriyor. Rusya, toplumlarımızı bölerek ve korkutarak Ukrayna'ya yardım etmekten vazgeçirmeye çalışıyor ve demokrasimize yönelik saldırı planlıyor. Akıllarındaki hedeflerden biri bu. Bu tehditlere karşı durabilmek için bizim de bunu aklımızda tutmamız gerekiyor. Ayrıca istihbarat elde ettiğimizde bu saldırılar gerçekleşmeden önce harekete geçebilmeliyiz" ifadelerine yer verdi.

Hava savunma füzelerinin üretiminin ihtiyacı karşılamaması konusunda endişeli olduklarını da söyleyen Kallas, "Çünkü herkesin daha fazla hava savunmasına ihtiyacı var. Orta Doğu'ya ve Ukrayna'ya baktığımızda, herkesin daha fazlasına ihtiyaç duyduğu çok açık. Ancak stoklarımızda yeterli miktarda bulunmuyor. Bazı ülkelerin elinde var. Bu nedenle mevcut stokların şimdi kullanıma sunulması ve daha sonra üretimle yenilenmesi çağrısında bulunuyoruz" dedi.

Kaynak: İHA
Dış PolitikaGüvenlikPolitikaRusyaDünyaSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Feridun Geçgel’in mal varlığına tedbir konuldu, şirketten açıklama geldi Feridun Geçgel’in mal varlığına tedbir konuldu, şirketten açıklama geldi
Van’da korku dolu anlar Kız öğrenci okula pompalı tüfekle geldi Van'da korku dolu anlar! Kız öğrenci okula pompalı tüfekle geldi
Fon krizinde büyük dalga geliyor: Cumhurbaşkanı Erdoğan bazı kelleleri uçurabilir Fon krizinde büyük dalga geliyor: Cumhurbaşkanı Erdoğan bazı kelleleri uçurabilir
Yeşilçam’ın en güzel kadınlarındı Şimdi bakımevinde Yeşilçam'ın en güzel kadınlarındı! Şimdi bakımevinde
Frikik veren ünlü şarkıcı flaşlar patlayınca ne yapacağını şasirdi Frikik veren ünlü şarkıcı flaşlar patlayınca ne yapacağını şasirdi!
Ukrayna gözünü yetişkin içeriklere dikti: 30 bin İHA alacaklar Ukrayna gözünü yetişkin içeriklere dikti: 30 bin İHA alacaklar
13:11
Osmaniye’de öğretmene okul bahçesinde silahlı saldırı
Osmaniye'de öğretmene okul bahçesinde silahlı saldırı
13:00
A Milli Takım’da 7 eksik İtalya maçında oynayamayacaklar
A Milli Takım'da 7 eksik! İtalya maçında oynayamayacaklar
12:49
Fon mağdurları 7 gruba bölünerek ödeme yapılacak İşte masadaki formül
Fon mağdurları 7 gruba bölünerek ödeme yapılacak! İşte masadaki formül
12:20
KKTC’de batan geminin bin metre uzağında yapılan taramada 2 naaşa ulaşıldı
KKTC'de batan geminin bin metre uzağında yapılan taramada 2 naaşa ulaşıldı
11:11
Burkina Faso lideri Traor: Casuslara idam cezası uygulanacak
Burkina Faso lideri Traoré: Casuslara idam cezası uygulanacak
11:07
Fon krizinde büyük dalga geliyor: Cumhurbaşkanı Erdoğan bazı kelleleri uçurabilir
Fon krizinde büyük dalga geliyor: Cumhurbaşkanı Erdoğan bazı kelleleri uçurabilir
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.09.2026 13:36:02. #7.12#
SON DAKİKA: Kallas: İstihbarat verileri Rusya'nın daha fazla sabotaj planladığını gösteriyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei