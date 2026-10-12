Kallas, Lübnan ordusunu eğitecek yeni AB Destek Misyonu'nu duyurdu

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, üye ülkelerin Lübnan'ın savunma ve güvenlik kapasitesini güçlendirecek AB Lübnan Destek Misyonu'nun kurulmasının onayladığını duyurdu.

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, üye ülkelerin dışişleri bakanlarının katılımıyla gerçekleştirilen Dış İlişkiler Konseyi toplantısının ardından basın toplantısı düzenledi. Basın toplantısında Ukrayna'da sadece geçtiğimiz hafta Rus saldırılarında 150'den fazla sivil öldüğünü söyleyen Kallas, "Rusya, Kiev'deki köprüleri, Karadeniz'de tahıl taşıyan gemileri ve elektrik santrallerini vurdu. Kiev'deki Ulusal Bilimler Akademisi'ni bombaladı. Bunlar, barış arayan bir ülkenin eylemleri değil" dedi.

Yaklaşık bin 600 kişi ve kuruluşa yaptırım

Bu nedenle AB üyesi ülkelerin dışişleri bakanlarının Rusya'nın üzerindeki baskıyı hafifletme zamanı olmadığı konusunda görüş birliği içinde olduklarını kaydeden Kallas, "Bakanlar, Rusya'nın askeri-sanayi kompleksini hedef alan yaklaşık bin 600 kişi ve kuruluşu yaptırım listesine aldı. Bu, Rusya'nın savaşı başlatmasından bu yana listemisin tek seferde en fazla genişletildiği karar oldu. Avrupa birlik içinde hareket ettiğini gösterdi" dedi.

"Bu hafta, insansız hava araçları ve füzeler için ilave finansman sağlayacağız"

Bugünkü toplantı çerçevesinde kendilerine katılan Ukrayna Dışişleri Bakanı Andrii Sybiha ile son gelişmeleri ve Ukrayna'nın acil ihtiyaçlarını da değerlendirdiklerini ifade eden Kallas, "Hava savunması, öncelikli ihtiyaç olmaya devam ediyor. Bu hafta, insansız hava araçları ve füzeler için ilave finansman sağlayacağız" dedi.

Ukrayna'nın iki müzakere faslı daha açılması için gerekli yasaları bugün kabul etmesinin memnuniyet verici olduğunu da ifade eden Kallas, "Ukrayna'nın geleceği AB'dedir. Üye devletlerden de yarın sürecin sorunsuz ilerlemesi gerektiğini duyduk" dedi.

Kallas, Rusya'nın hibrit saldırılarına karşı ortak yanıt konusunda önceliklerinin ise 22'nci Yaptırım Paketi dahil olmak üzere daha fazla yaptırımın kabul edilmesi, yaptırımların daha etkili uygulanması, gölge filoya karşı güçlü adımlar, hibrit saldırıların faillerinin belirlenmesi ve daha iyi istihbarat paylaşımı olarak sıraladı.

"AB, Uluslararası Ceza Mahkemesi'ni koruma konusunda ciddi"

ABD'nin yaptırım açıklamasının ardından Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) Başkanı Japon yargıç Tomoko Akane ile görüştüğünü söyleyen Kallas, "ABD tedbirlerinin yürürlüğe girmesinden önceki altı aylık süre, diyalog için bir fırsat sunuyor. AB'nin, mahkemenin hayati çalışmalarını sürdürebilmesini sağlayacak seçenekleri var. Bunları bakanlarla görüştük. AB, Uluslararası Ceza Mahkemesi'ni koruma konusunda ciddi" dedi.

"Kızıldeniz'i açık tutmak Avrupa'nın stratejik çıkarı"

Yemen'deki Husilerin Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'daki havalimanına saldırılarını "korkunç terör eylemleri" olarak tanıyan Kallas, "Sivil altyapıya yönelik ayrım gözetmeyen saldırıların hiçbir gerekçesi olamaz" dedi.

Husilerin saldırıları nedeniyle Kızıldeniz'de Aspides Operasyonu kapsamındaki faaliyetlerin daha da kritik hale geldiğini söyleyen AB dış politika şefi Kallas, "Üye devletlerin yakın zamanda sunduğu ilave gemileri memnuniyetle karşılıyorum. Ancak daha fazlasına ihtiyacımız olduğu açık. Kızıldeniz'i açık tutmak Avrupa'nın stratejik çıkarı" ifadelerini kullandı.

Uluslararası suların ekonominin can damarları olduğunu ve ödeme yapabilenlere değil herkese açık olması gerektiğini de ifade eden Kallas, "Bu hafta 60'tan fazla ülke, uluslararası deniz taşımacılığı güzergahlarında geçiş ücretlerine ve harçlara karşı çıkma taahhüdünde bulundu" dedi.

"Filistin kurumlarının, genel seçimlerin yapılmadığı 20 yılın ardından meşruiyetlerini yenilemeleri gerekiyor"

Filistin'de meclis seçimlerinin ertelenmesine de değinen Kallas, "Bakanlar, seçimlerin ertelenmesinden duydukları üzüntüyü dile getirdi. Filistin'de meclis ve devlet başkanlığı seçimleri mümkün olan en kısa sürede yapılmalı. AB, seçim gözlem misyonu da dahil olmak üzere süreci desteklemeye devam ediyor. Filistin kurumlarının, genel seçimlerin yapılmadığı 20 yılın ardından meşruiyetlerini yenilemeleri gerekiyor" dedi.

Lübnan'daki yeni AB Destek Misyonu'na onay

Lübnan ordusu ve güvenlik güçlerini eğitecek ve danışmanlık hizmeti sağlayacak AB Destek Misyonu'na da değinen Kallas, "Bakanlar bugün Lübnan'daki yeni AB Destek Misyonunu da onayladı. Misyon, Lübnan makamlarının toprakları üzerinde denetimini, sınır güvenliğini ve iç güvenlik kapasitesini güçlendirmesine destek olacak. Misyonun önümüzdeki birkaç ay içinde hazır ve faal olmasını hedefliyoruz" dedi.

Kallas, AB dışişleri bakanlarının Irak'taki danışmanlık misyonunun görev süresini de iki yıl uzattığını duyurdu.

Basın toplantısında bugünkü yaptırımların yeni bir yaptırım paketi mi olduğu ve etkilerinin ne olacağı sorusuna Kallas, "Bu daha önce kabul ettiğimiz yaptırım paketlerini tamamlıyor. Ancak 22'nci Yaptırım Paketi için yapmamız gereken çalışmaların yerini almıyor. Bu çalışmalar devam ediyor. Onu da ilerletiyoruz" dedi.

Karadeniz'deki insansız hava aracı saldırılarına ilişkin bir soruya cevap veren Kallas, "Evet, Karadeniz'deki durumu görüştük. Elbette, bu bağlamda BM Genel Kurulu sırasında gerçekleştirdiğimiz Karadeniz'deki tahıl taşımacılığına ilişkin girişimleri de ele aldık. Burada Rusya'ya deniz taşımacılığına yönelik saldırıları durdurma çağrısı yapılmıştı. Çünkü bu durum Asya, Afrika ve Latin Amerika ülkelerini de etkiliyor. Üye devletlerimizi de ilgilendiren bu hibrit saldırılar konusunda elimizdeki araçları görüştük. Bu nedenle acil güvenlik protokolü öneriyoruz. Bunun siyasi düzeyi ve istişare boyutu olacak" dedi.

"ABD'ye mesajımız şu; Rusya konusunda sadece baskı işe yarıyor"

ABD'nin Rusya'ya yaptırımlar konusunda nasıl ikna edileceği yönünde bir soruya Kallas, "Yaptırımlar, elbette ABD ile birlikte hareket etseydik çok daha güçlü olurdu. ABD'ye mesajımız şu; Rusya konusunda sadece baskı işe yarıyor. Bu anlaşmaları yapıp Rusya üzerindeki baskıyı hafiflettiklerinde, Rusya'nın buna nasıl karşılık verdiğini görüyoruz. Daha fazla saldırıyor, gerilimi tırmandırıyorlar. Dolayısıyla bu yaklaşımın işe yaramadığı açık. ABD, İngiltere ve benzer görüşteki ortaklarla birlikte olduğumuzda, yaptırımların etkisi çok daha büyük oluyor. Bu nedenle Rusya'ya bu savaşı nihayet durdurması için baskı uygulanması amacıyla (ABD Kongresi'ndeki) Graham yasa tasarısının hayata geçirilmesini umuyoruz" dedi.