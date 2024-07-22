Kamala Harris, Biden'ın başarılarını överek konuştu - Son Dakika
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Politika

Kamala Harris, Biden'ın başarılarını överek konuştu

ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris, ABD Başkanı Joe Biden'ın başkanlık yarışından çekilerek kendisine destek vermesinin ardından halka açık bir etkinlikte ilk kez yaptığı konuşmada Biden'ın başarılarını ve yaptıklarını överek, 'Bir dönem içinde, iki dönem görev yapan çoğu başkanın mirasını çoktan aştı' dedi.

22.07.2024 19:23
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ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris, ABD Başkanı Joe Biden'ın başkanlık yarışından çekilerek kendisine destek vermesinin ardından halka açık bir etkinlikte ilk kez yaptığı konuşmada Biden'ın başarılarını ve yaptıklarını överek, "Bir dönem içinde, iki dönem görev yapan çoğu başkanın mirasını çoktan aştı" dedi.

ABD Başkanı Joe Biden'ın ABD'de kasım ayında yapılacak olan başkanlık seçimlerinde adaylıktan çekilmesinin ardından desteğini açıkladığı Başkan Yardımcısı Kamala Harris, Beyaz Saray'da Ulusal Kolej Spor Birliği (NCAA) şampiyonu olan takımlarla bir araya geldi. Harris, Biden'ın desteğinin ardından halka açık bir etkinlikte ilk kez yaptığı konuşmada Biden'ın başarılarının ve yaptıklarının "modern tarihte eşi benzeri" olmadığını ifade ederek, "Bir dönem içinde, iki dönem görev yapan çoğu başkanın mirasını çoktan aştı" dedi.

Biden'ın söz konusu etkinliğe katılmak istediğini ama Covid-19 nedeniyle katılamadığını aktaran Harris, Biden'ın hızla iyileştiğini belirtti. Adaylığı hakkında açıklama yapmayan Harris, etkinliğin ardından kampanya ekibi ile görüşmek üzere Delaware eyaletine gidecek. - WASHINGTON

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Kamala Harris, Biden'ın başarılarını överek konuştu - Son Dakika

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