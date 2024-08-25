Kamala Harris'in Seçim Kampanyası 540 Milyon Dolar Bağış Topladı

Politika

ABD Başkan Yardımcısı ve Demokratların başkan adayı Kamala Harris'in seçim kampanyası, aday olduğu 21 Temmuz'dan bu yana 540 milyon dolar bağış topladı.

ABD'de başkanlık seçimine aylar kalırken, aday seçim çalışmalarına devam ediyor. ABD Başkan Yardımcısı ve Demokratların başkan adayı Kamala Harris'in seçim kampanyası, aday olduğu 21 Temmuz'dan bu yana 540 milyon dolar bağış topladı.

Harris'in seçim kampanyası yöneticisi Jen O'Malley Dillon, toplanan 540 milyon dolara Demokrat Parti'nin düzenlediği kongrede toplanan 82 milyon doların da dahil olduğu ve bunun Harris'in adaylığına yönelik coşkunun bir işareti olduğunu belirtti. Dillon, "Bu, bu zaman aralığında herhangi bir başkanlık kampanyası için şimdiye kadarki en yüksek rakam" dedi. - WASHINGTON