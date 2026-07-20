Millet bahçesiyle ilçenin çehresi değişti

KIRŞEHİR (İHA) – Kırşehir'in Kaman ilçesinde yapımı tamamlanan Dadaloğlu Millet Bahçesi vatandaşların uğrak yeri haline geldi.

Kaman Belediyesi tarafından Ziyarettepe Mahallesi'nde 135 bin metrekarelik alan üzerine projelendirilen Dadaloğlu Millet Bahçesi'nin 70 bin metrekarelik ilk etabı tamamlanarak hizmete sunuldu. Proje kapsamında yeşil alanlar, dinlenme noktaları ve sosyal donatı alanları oluşturuldu. Dadaloğlu Millet Bahçesi'nin, Kaman'ın yanı sıra çevre il ve ilçelerden gelen ziyaretçiler tarafından da kullanıldığı belirtildi. Millet Bahçesi içerisinde hizmet veren kafe ve restoranın ise ziyaretçilere hizmet sunduğu ifade edildi. Belediye Başkanı Emre Demirci, "Aileler, gençler ve çocuklar için çeşitli sosyal kullanım alanlarının yer aldığı Dadaloğlu Millet Bahçesi'nde geniş salon, teras alanı ve dinlenme bölümleri de bulunuyor. İlçe halkının en önemli alternatifi oldu. Yaptığımız ve yapacağımız işlerde halkın da onayını alıyor ve bunun sonuçlarını da hep birlikte görüyoruz" dedi.

Kaman Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, ilçede vatandaşların kullanımına yönelik sosyal yaşam alanlarının artırılmasına yönelik çalışmaların sürdüğünü bildirdi. - KIRŞEHİR