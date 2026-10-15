Kamboçya Başbakanı Hun Manet, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın daveti üzerine 15-16 Ekim 2026 tarihlerinde Türkiye’ye resmi ziyarette bulunacak.Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kamboçya Başbakanı Hun Manet, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın daveti üzerine 15-16 Ekim 2026 tarihlerinde Türkiye’ye resmi ziyarette bulunacak.
Kamboçya Başbakanı Hun Manet, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın daveti üzerine 15-16 Ekim 2026 tarihlerinde Türkiye'ye resmi ziyarette bulunacak.
Kaynak: İHA