Kamu Denetçiliği Kurumuna Geçen Yıl 19 Bin 317 Başvuru Yapıldı

Politika

Kamu Denetçiliği Kurumuna (KDK), geçen yıl 19 bin 317 başvuru yapıldı.

KDK'nin yıllık raporundan derlenen bilgilere göre, ??????hukukun üstünlüğünün sağlanması, iyi yönetim ilkelerinin yerleştirilmesi, halka karşı sorumluluk anlayışı içinde ve hakkaniyet temelinde, TBMM'ye bağlı bir denetim mekanizması olarak 2013'ten itibaren faaliyetlerini sürdüren KDK'ye, 2023'de 19 bin 317 başvuru gerçekleşti.

Geçen yıl ki başvurularla birlikte 11 yıllık süreçte kuruma yapılan toplam başvuru sayısı ise 226 bin 720'ye ulaştı.

KDK, 2022'den devreden dosyalarla birlikte geçen yıl 21 bin 81 şikayet başvurusunu incelemeye aldı; bunlardan 19 bin 289'u ile ilgili karar verdi.

"Dostane Çözüm Kararı" ile tavsiye kararına gerek kalmaksızın sorunlara çözüm bulan ve vatandaşın, adalete hızlı erişiminin gerçekleştirilmesine katkı sağlayan KDK, geçen yıl 2 bin 364 dosyayı dostane yollarla çözüme kavuşturdu. Kurum tarafından 2013 yılından bu yana toplam 18 bin 225 başvuru "uzlaşma ve dostane" çözüm yoluyla sonuçlandırıldı.

Kurum, geçen yılki başvurulardan 1384'ünde tavsiye, 588'inde ise kısmen tavsiye ve kısmen ret kararlarına hükmetti. Diğer başvurularda ise incelenemezlik, birleştirme, gönderme ve dostane çözüm yönünde görüş bildirildi.

KDK'ye yapılan başvuruların konu dağılımına bakıldığında ise geçen yıl en çok kamu personel rejiminden şikayet edildi. Bu alanda kuruma yapılan 4 bin 995 başvuru, geçen yılki başvuruların yüzde 25,86'sını oluşturdu. Kamu personel rejimiyle ilgili başvuruları sırasıyla adalet, milli savunma ve güvenlik, çalışma ve sosyal güvenlik, mahalli idarelerce yürütülen hizmetler, eğitim-öğretim, gençlik ve spor ile ekonomi, maliye ve vergi konuları takip etti.

Kuruma gelen başvuruların yüzde 29,95'ini 35-44 yaş, yüzde 29,04'ünü de 25-34 yaş aralığındaki kişiler yaptı. En çok başvuru sırasıyla Marmara, İç Anadolu ve Ege bölgelerinden geldi.

Tavsiye kararlarına uyulma oranı

Kamu Denetçiliği Kurumunun, çeşitli konularda vatandaşların şikayetlerini değerlendirerek mağduriyetlerin giderilmesine yönelik verdiği tavsiye kararlarına idarelerce uyulma oranı, geçen yıl yüzde 77 oldu.

Uyum oranları, 2013 yılında yüzde 20, 2014'te yüzde 39, 2015'te yüzde 37, 2016'da yüzde 42, 2017'de yüzde 65, 2018'de yüzde 70, 2019'da yüzde 75, 2020'de yüzde 76, 2021'de yüzde 79, 2022'de ise yüzde 80 şeklinde kayıtlara geçti.