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Politika

Kamu Kreşleri Yaygınlaşıyor

Kamu Kreşleri Yaygınlaşıyor
30.07.2025 17:49
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Cumhurbaşkanlığı, kreş ve gündüz bakımevlerinin yaygınlaştırılmasını istedi. Aile Yılı'na yönelik adım.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Cumhurbaşkanlığı tarafından kamu kurum ve kuruluşlarına gönderilen resmi yazıyla; kamu kurumlarında kreş ve gündüz bakımevlerinin yaygınlaştırılması ve kapasitelerinin artırılması istenilmiştir" dedi.

KAMU KURUMLARINDA KREŞLERİN SAYISI ARTIRILACAK

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Doğurganlık oranlarını artırmak, aile kurumunu güçlendirmek ve sağlıklı nesillerin yetişmesi için bugün çok önemli bir adımı daha hayata geçiriyoruz. Cumhurbaşkanlığı tarafından kamu kurum ve kuruluşlarına gönderilen resmi yazıyla; kamu kurumlarında kreş ve gündüz bakımevlerinin yaygınlaştırılması ve kapasitelerinin artırılması istenilmiştir. Bu adım, Nüfus Politikaları Kurulumuzda uzun süredir üzerinde çalıştığımız yapısal reformlardan biriydi" dedi.

"YAPISAL ENGELLERİN KALDIRILMASI YÖNÜNDE ADIMLARI KARARLILIKLA ATIYORUZ"

Özellikle 7 gün 24 saat hizmet veren kamu kurumlarında, çocuklar için güvenli ve nitelikli bakım ortamlarının yaygınlaştırılmasının büyük önem taşıdığını vurgulayan Yılmaz, "Sayın Cumhurbaşkanımızın himayelerinde 2025'in 'Aile Yılı' ilan edilmesiyle birlikte; çocuk bakım hizmetlerinin yaygınlaştırılması, doğum sonrası kadın istihdamının desteklenmesi ve özellikle genç çiftlerin çocuk sahibi olmasının önündeki yapısal engellerin kaldırılması yönünde adımları kararlılıkla atıyoruz. Kamuda hizmet veren tüm kurumlarımızın, bu düzenlemeyi hızla hayata geçirerek çalışan ailelerimize destek olması; hem sosyal adaletin tesisi hem de nüfus politikalarımızın etkinliği açısından son derece önemlidir. Hayata geçirilen bu önemli adımın ülkemiz ve ailelerimiz için hayırlı olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.

Kamu Kurumlarında Kreş ve Gündüz Bakımevi Yaygınlaştırılacak
Kaynak: DHA

Cumhurbaşkanı Yardımcısı, Politika, Eğitim, Kadın, Kamu, Son Dakika

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