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Son dakika haberi: Kanada Başbakanı Trudeau Covid-19'a yakalandı - Son Dakika

Son dakika haberi: Kanada Başbakanı Trudeau Covid-19'a yakalandı

31.01.2022 18:42
Son dakika haberi: Kanada Başbakanı Trudeau Covid-19'a yakalandı

Son dakika habere göre Kanada Başbakanı Justin Trudeau'nun Covid-19 testinin pozitif çıktığı bildirildi.

Kanada Başbakanı Justin Trudeau'nun Covid-19 testinin pozitif çıktığı bildirildi.

Kanada Başbakanı Justin Trudeau'nun 27 Ocak'ta Covid-19 hastası ile temaslı olması üzerine karantinaya girmesinin ardından bugün yapılan Covid-19 testinin pozitif çıktığı açıklandı. Trudeau sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bu sabah Covid-19 test sonucum pozitif çıktı. Kendimi iyi hissediyorum ve hastalığım boyunca uzaktan çalışmaya devam edeceğim" ifadelerini kullanarak, vatandaşlara aşı olmaları çağrısında bulundu. - OTTAWA

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Justin Trudeau, Koronavirüs, Kanada, Ocak, Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Son dakika haberi: Kanada Başbakanı Trudeau Covid-19'a yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberi: Kanada Başbakanı Trudeau Covid-19'a yakalandı - Son Dakika
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