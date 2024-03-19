Kanada, İsrail'e silah ihracatını durdurma kararı aldı

Özhaseki: Vatanın bölünmez bütünlüğü üzerinde siyaset olmaz

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Hatay'ın Belen ilçesinde yaptığı konuşmada, bu vatanın bölünmez bütünlüğü, birliği, dirliği, bayrağı ve ezanı üzerinde siyaset olmaması gerektiğini belirtti. Özhaseki, PKK'lılara yüz verilmemesi ve kafirlerle oturulmaması gerektiğini vurgulayarak, iktidar olma hevesiyle hareket eden bir grubun bu tavrının olduğunu ifade etti. Yerel seçimlere kısa bir süre kaldığını hatırlatan Özhaseki, amaçlarının yine hizmet olduğunu söyledi ve CHP'nin belediyecilik anlayışını eleştirerek algı belediyeciliği yapmakla suçladı.