Kanada, İsrail'e silah ihracatını durdurma kararı aldı

Kanada Dışişleri Bakanı Melanie Joly, Kanada'nın gelecekte İsrail'e silah ihracatını durduracağını açıkladı.
İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları devam ederken, Kanada, İsrail'e silah satışını askıya almaya hazırlanıyor. Kanada Dışişleri Bakanı Melanie Joly, yaptığı açıklamada, Kanada'nın gelecekte İsrail'e silah ihracatını durduracağını belirterek, bunun sembolik değil gerçek bir hamle olacağını ifade etti.
Kanada parlamentosu, dün İsrail'e yönelik silah satışının durdurulması yönünde bağlayıcı olmayan bir önergeyi 117'ye karşı 204 oyla kabul etmişti. Önerge, ayrıca uluslararası toplumu İsrail ve Filistinliler arasındaki ihtilafı çözmek için iki devletli çözüm için çalışma çağrısında bulunuyordu. - OTTAWA
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FETÖ silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan S.Ö., Erzurum'da yakalandı. Ardahan Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre, firari hükümlü teknik ve fiziki çalışma sonucu tespit edildi ve polis ekipleri tarafından yakalandı. Yakalanan şahıs, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
Kobani bahanesiyle düzenlenen eylemlere ilişkin açılan davada, 108 sanığın son sözleri alındı. Mahkeme, dava dosyasının incelenmeye alınmasına karar verdi ve hükmün açıklanması için davayı erteledi. Davada, eski HDP Eş Genel Başkanları Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ da sanıklar arasında yer alıyor.
Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, basın mensupları ile iftar programında bir araya gelerek 5 yıllık başkanlık dönemi boyunca gerçekleştirdiği projeleri değerlendirdi. Erdem, yaptığı duygusal konuşmada belediye başkanlığı sürecini ve hizmetlerini anlattı. Ayrıca, yapılan anketlerde Nilüfer'de yaşayan vatandaşların yüzde 82'sinin memnun olduğunu belirtti.
Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel tarafından kente kazandırılan 15 yeni proje için toplu açılış ve temel atma töreni düzenlendi. Törende konuşan Başkan Günel, projelerin kente hayırlı olmasını diledi.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Hatay'ın Belen ilçesinde yaptığı konuşmada, bu vatanın bölünmez bütünlüğü, birliği, dirliği, bayrağı ve ezanı üzerinde siyaset olmaması gerektiğini belirtti. Özhaseki, PKK'lılara yüz verilmemesi ve kafirlerle oturulmaması gerektiğini vurgulayarak, iktidar olma hevesiyle hareket eden bir grubun bu tavrının olduğunu ifade etti. Yerel seçimlere kısa bir süre kaldığını hatırlatan Özhaseki, amaçlarının yine hizmet olduğunu söyledi ve CHP'nin belediyecilik anlayışını eleştirerek algı belediyeciliği yapmakla suçladı.
AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adayı Murat Kurum, gazetecilerin Kanal İstanbul sorusuna verdiği yanıtta, İstanbul'da deprem riski, sokak hayvanları problemleri ve ulaşım çilesi gibi öncelikli konular olduğunu belirtti. Kurum, Kanal İstanbul'un gündemlerinde olmadığını vurguladı.
Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, basın mensupları ile iftar programında bir araya gelerek 5 yıllık başkanlık dönemi boyunca gerçekleştirdiği projeleri değerlendirdi. Erdem, yapılan tasarruf ve düzenlemelerle borçları azaltırken yatırımları artırdıklarını belirtti. Ayrıca, yapılan anketlerde Nilüfer'de yaşayan vatandaşların yüzde 82'sinin memnun olduğunu ifade etti.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Iğdır'da düzenlenen iftar programında yaptığı konuşmada, yerli ve milli sanayi ile teröristlere göz açtırmadıklarını belirtti. Yerlikaya, Iğdır'da yapılan operasyonlar hakkında da bilgi vererek, Türkiye genelinde göreve geldiği süre içinde 22 bin 541 operasyon yapıldığını ve 830 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
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