Kanada, İsrail'e silah ihracatını durdurma kararı aldı - Son Dakika
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Politika

Kanada, İsrail'e silah ihracatını durdurma kararı aldı

Kanada Dışişleri Bakanı Melanie Joly, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları devam ederken, Kanada'nın gelecekte İsrail'e silah ihracatını durduracağını açıkladı. Kanada parlamentosu da bu yönde bir önergeyi kabul etti ve uluslararası toplumu iki devletli çözüm için çalışmaya çağırdı.

19.03.2024 23:57  Güncelleme: 23:58
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Kanada Dışişleri Bakanı Melanie Joly, Kanada'nın gelecekte İsrail'e silah ihracatını durduracağını açıkladı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları devam ederken, Kanada, İsrail'e silah satışını askıya almaya hazırlanıyor. Kanada Dışişleri Bakanı Melanie Joly, yaptığı açıklamada, Kanada'nın gelecekte İsrail'e silah ihracatını durduracağını belirterek, bunun sembolik değil gerçek bir hamle olacağını ifade etti.

Kanada parlamentosu, dün İsrail'e yönelik silah satışının durdurulması yönünde bağlayıcı olmayan bir önergeyi 117'ye karşı 204 oyla kabul etmişti. Önerge, ayrıca uluslararası toplumu İsrail ve Filistinliler arasındaki ihtilafı çözmek için iki devletli çözüm için çalışma çağrısında bulunuyordu. - OTTAWA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Kanada, İsrail'e silah ihracatını durdurma kararı aldı - Son Dakika

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