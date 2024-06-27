Kanada, İsrailli yerleşimcilere yaptırım uygulayacak - Son Dakika
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Politika

Kanada, İsrailli yerleşimcilere yaptırım uygulayacak

Kanada Dışişleri Bakanlığı, Filistinlilere ve Batı Şeria'daki mülklerine yönelik şiddet içeren eylemler nedeniyle İsrailli 7 kişi ve 5 kuruluşa yaptırım uygulanacağını açıkladı. Yaptırım uygulanacak kuruluşlar arasında Amana Derneği, Lehava, Hilltop Gençliği ve Moshe's Farm gibi yerleşimcilerin faaliyet gösterdiği gruplar bulunuyor. Kanada Dışişleri Bakanı Melanie Joly, bu tür eylemlerin Filistinlilerin yaşamları ve kalıcı barış umutları üzerinde yıpratıcı etkileri olduğunu belirtti.

27.06.2024 20:06
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Kanada Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Filistinlilere ve Batı Şeria'daki mülklerine yönelik şiddet içeren ve istikrarı bozan eylemleri nedeniyle İsrailli 7 kişi ve 5 kuruluşa yaptırım uygulanacağı bildirildi.

Kanada'dan şiddet yanlısı İsrailli yerleşimcilere yaptırım kararı geldi. Kanada Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Filistinlilere ve Batı Şeria'daki mülklerine yönelik şiddet içeren ve istikrarı bozan eylemleri nedeniyle İsrailli 7 kişi ve 5 kuruluşa yaptırım uygulanacağı bildirildi. Açıklamaya göre, yaptırım uygulanacak kuruluşların Batı Şeria'da yerleşim yerleri için lobi yapan Amana Derneği, Yahudilerin Araplarla evlenmesine ve asimilasyonuna karşı çıkan, İsrail'de Yahudi olmayanların kamusal faaliyetlerini engellemeye çalışan aşırı sağcı grup Lehava, Batı Şeria'da yasadışı ileri karakollar inşa eden ve genellikle genç İsraillilerden oluşan Hilltop Gençliği, Ocak 2021'de kurulan, Tirza Vadisi ileri karakolu olarak da bilinen Moshe's Farm ve Halamish yerleşimi yakınlarındaki Zvi's Farm'ın olduğu aktarıldı.

Yaptırım uygulanan şahısların kimliği ise, Lehava'nın kurucusu Bentzi Gopstein ve yerleşimci aktivist Daniella Weiss'ın yanı sıra Shalom Zicherman, Meir Mordechai Ettinger, Ely Federman, Elisha Yered ve Einan Ben-Nir Amram Tanjil olarak bildirildi.

Kanada Dışişleri Bakanı Melanie Joly yaptığı açıklamada, "Batı Şeria'daki aşırılık yanlısı yerleşimci şiddetinden derin endişe duymaya devam ediyoruz. Bu tür eylemleri sadece Filistinlilerin yaşamları üzerindeki önemli etkileri nedeniyle değil, aynı zamanda kalıcı barış umutları üzerindeki yıpratıcı etkileri nedeniyle de kınıyoruz" ifadelerini kullandı.

Kanada, Batı Şeria'da Filistinlilere yönelik şiddet eylemlerinde bulunan İsrailli yerleşimcilere ilk kez Mayıs ayında yaptırım açıklamıştı. İngiltere, Fransa, Avrupa Birliği (AB) ve ABD'de geçtiğimiz aylarda çeşitli yatırımlar açıklamıştı. - OTTAWA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Kanada, İsrailli yerleşimcilere yaptırım uygulayacak - Son Dakika

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