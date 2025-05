Kanada\'nın İlk Türk Vekili Şima Açan Seçildi

KANADA'daki seçimde çoğunluğu sağlayan Liberal Parti'nin Oakville West bölgesi adayı Şima Açan, Kanada'nın ilk Türk vekili olarak parlamentoya girmeye hak kazandı.

Kanada'da 28 Nisan'da yapılan 2025 Genel Seçimleri Mark Carney'in lider olduğu Liberal Parti kazandı. Bu partiden aday olan Şima Açan da yarıştığı Oakville West bölgesinden yüzde 52,64 oy aldı. Açan, böylelikle Kanada Meclisi'ne giren ilk Türk kökenli milletvekili oldu. Milletvekili seçilen Açan açıklamasında, "Kampanyamızı destekleyen herkese teşekkür ederim, bana oy versin ya da vermesin, güveninizi kazanmak ve toplumumuz için sonuçlar elde etmek için her gün çalışacağım. Bu zafer ancak pek çok inanılmaz insanın özverisi sayesinde mümkün oldu. Kapıları çalmaktan, telefon görüşmeleri yapmaya kadar bu kampanyaya zamanını, kalbini ve inancını veren herkese sonsuz minnettarım. Aileme: sarsılmaz sevginiz ve gücünüz için teşekkür ederim. Desteğiniz her şey demekti. Diğer adaylara da bu seçim boyunca gösterdikleri sıkı çalışma için teşekkür etmek isterim. Şimdi asıl iş başlıyor. Birlikte, Oakville West halkı için en önemli olan şeylere odaklanacağız, daha güçlü bir ekonomi, daha güvenli topluluklar, daha uygun fiyatlı yaşam ve her sakinin gelişme fırsatına sahip olduğu bir gelecek inşa etmek için çalışacağız" ifadelerini kullandı.

Ankara doğumlu, 2003 Işık Üniversitesi mezunu olan Açan, 2007'den beri Kanada'da ikamet ediyor. Yerel bir robotik şirketinin sahibi olarak mühendislik ve inovasyon alanında çalışan Açan, Kanada Türk Dernekleri Federasyonu'nun eski başkanı.