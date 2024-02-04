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Kanada, yabancılara konut satışı yasağını 2027'ye kadar uzattı - Son Dakika
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Politika

Kanada, yabancılara konut satışı yasağını 2027'ye kadar uzattı

Kanada, yabancılara konut satışı yasağını 2027\'ye kadar uzattı

Kanada, vatandaşlarının yaşadığı ev bulma sorunu nedeniyle 1 Ocak 2025'te sona erecek olan yabancılara konut satışı yasağını 1 Ocak 2027'ye kadar uzattı. Kanada Başbakan Yardımcısı Chrystia Freeland, yabancı mülkiyet yasağının uzatılmasının Kanadalıların daha uygun fiyatlı konutlara erişimini sağlamak amacıyla yapıldığını belirtti. Kanada hükümeti, yabancılara konut satışının ülke genelindeki konut piyasalarında fiyat artışına neden olduğunu ve bu nedenle yasağın uzatıldığını açıkladı.

04.02.2024 20:09
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Kanada, vatandaşlarının yaşadığı ev bulma sorunu nedeniyle 1 Ocak 2025'te sona erecek olan yabancılara konut satışı yasağını 1 Ocak 2027'ye kadar uzattı.

Kanada'da yabancılara konut satışı yasağı iki yıl daha uzatıldı. Kanada, vatandaşlarının yaşadığı ev bulma sorunu nedeniyle 1 Ocak 2025'te sona erecek olan yabancılara konut satışı yasağını 1 Ocak 2027'ye kadar uzattı.

Kanada Başbakan Yardımcısı Chrystia Freeland yaptığı açıklamada, "Kanadalılar için konutları daha uygun fiyatlı hale getirmek için mümkün olan tüm araçları kullanarak, şu anda 1 Ocak 2025'te sona erecek olan yabancı mülkiyet yasağını 1 Ocak 2027'ye kadar uzatılacak" dedi.

Kanada hükümeti, yabancılara konut satışının ülke genelindeki şehir ve kasabalardaki konut piyasalarına fiyat artmasına yönelik endişeleri artırdığını açıkladı. Geçtiğimiz ay Kanada'da konut krizi nedeniyle uluslararası öğrenci izinlerini iki yıl süreyle sınırlandırılacağı açıklanmış, bazı öğrencilere ise mezun olduktan sonra çalışma izni verilmeyeceği ifade edilmişti.

Öte yandan söz konusu yasa ilk olarak 2023 Ocak itibariyle uygulamaya konulmuştu. - OTTAWA

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Kanada, yabancılara konut satışı yasağını 2027'ye kadar uzattı - Son Dakika
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