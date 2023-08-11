Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri'nde Yeni Atamalar - Son Dakika
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Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri'nde Yeni Atamalar

11.08.2023 08:42

Kararla Kara Kuvvetleri Komutanlığından 119 general, Deniz Kuvvetleri Komutanlığından 30 amiral, Hava Kuvvetleri Komutanlığından 38 generalin ataması yapıldı. Atamalar arasında Orgeneral İrfan Özsert'in Genelkurmay 2'nci Başkanlığına atanması, Korgeneral Levent Ergün'ün Kara Kuvvetleri Komutanlığı Kurmay Başkanlığına atanması ve Tümgeneral Ali Özmen'in Hava Savunma Komutanlığına atanması dikkat çekiyor.

Kararla Kara Kuvvetleri Komutanlığından 119 general, Deniz Kuvvetleri Komutanlığından 30 amiral, Hava Kuvvetleri Komutanlığından 38 generalin ataması yapıldı.

KORGENERAL ERGÜN KURMAY BAŞKANLIĞI'NA ATANDI

Resmi Gazete'de yayımlanan Kara Kuvvetleri Komutanlığı General Atama Listesi'ne göre Orgeneral İrfan Özsert Genelkurmay 2'nci Başkanlığına, Orgeneral Kemal Yeni Ege Ordusu Komutanlığına (İntibak), Korgeneral Veli Tarakcı 3'üncü Ordu Komutanlığına, Korgeneral Levent Ergün Kara Kuvvetleri Komutanlığı Kurmay Başkanlığına, Korgeneral Metin Tokel 2'inci Ordu Komutanlığına, Korgeneral Zorlu Topaloğlu Kara Kuvvetleri Eğitim ve Doktrin Komutanlığına, Korgeneral Sezai Öztürk 3'üncü Kolordu Komutanlığına, Tümgeneral Muammer Alper 5'inci Kolordu Komutanlığına, Tümgeneral Tevfik Algan 9'uncu Kolordu Komutanlığına atandı.

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Orgeneral İrfan Özsert.

ÖZSOY SİBER SAVUNMA KOMUTANLIĞI'NA GETİRİLDİ

Listeye göre, Tümgeneral Burhan Aktaş Genelkurmay Personel Başkanlığına, Tuğgeneral Sait Cengiz Özsoy Genelkurmay MEBS ve Siber Savunma Komutanlığına getirildi.

TÜMAMİRAL KAYA MAYIN FİLOSU KOMUTANLIĞINA ATANDI

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Amiral Atama Listesi'ne göre Koramiral İbrahim Özdem Koçer Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Kurmay Başkanlığına, Tümamiral Mustafa Kaya Mayın Filosu Komutanlığına atandı. Tuğamiral Mehmet Savaş Eser Deniz Hava Komutanı, Tuğamiral Mustafa Biçen ise Çanakkale Boğaz Komutanı olarak görev yapacak.

TÜMGENERAL ÖZMEN HAVA SAVUNMA KOMUTANLIĞI'NA

Hava Kuvvetleri Komutanlığı General Atama Listesi'ne göre de, Orgeneral İsmail Güneykaya Muharip Hava Kuvveti Komutanlığına, Korgeneral Erdoğan Gür Hava Eğitim Komutanlığına, Tümgeneral Ergin Dinç Hava Harp Okulu Komutanlığına, Tümgeneral Ali Özmen Hava Savunma Komutanlığına, Tümgeneral Kemal Turan Hava Kuvvetleri Komutanlığı Harekat Başkanlığına atandı.

Kaynak: AA
Mesut Şahin
Erdem Aksoy
Sondakika.com - Politika
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Son Dakika Politika Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri'nde Yeni Atamalar - Son Dakika


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