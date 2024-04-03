Karabük Belediye Başkanı Çetinkaya, İlk İcraat Olarak Turnikeleri Kaldırdı

Mazbatasını alarak göreve başlayan AK Parti'li Karabük Belediye Başkanı Özkan Çetinkaya'nın ilk icraatı belediye girişindeki turnikeleri kaldırmak oldu.
31 Mart Mahalli İdareler seçiminde Karabük Belediye Başkanlığı görevine getirilen Özkan Çetinkaya İlçe Seçim Kurulu Başkanı Hakim Caner Yılmaz'dan mazbatasını aldı. Başkan Çetinkaya'ya AK Parti Karabük Milletvekilleri Cem Şahin ile Ali Keskinkılıç, AK Parti Karabük İl Başkanı Ferhat Salt, önceki dönem Bakan Yardımcısı Mehmet Ceylan ve çok sayıda partili eşlik etti. Daha sonra Karabük Belediyesine gelen Çetinkaya'yı yüzlerce vatandaş alkışlar ve sloganlar ile karşıladı.
"Arkadaşlara söylemiştik, turnikeleri kaldırmışlar"
Makam odasına geçerek belediye personeli ile tokalaşan Başkan Çetinkaya tebrikleri kabul etti. Gazetecilere açıklamalarda bulunan Çetinkaya, "Arkadaşlara söylemiştik, turnikeleri kaldırmışlar. Şuana kadar burada hizmet eden başkanlarımızdan Allah razı olsun. Bugün sıra bize geldi. İnşallah bu 5 yıllık süreçte sunmuş olduğumuz vizyonu hayata geçireceğiz. Tek gayemiz ve çabamız bu olacak. Ortak akılla, istişareyle birlik ve beraberlikle şehrimizde daha iyi işler yapacağız " dedi. - KARABÜK
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