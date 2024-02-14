Karabük\'te Seçim Güvenliği Toplantısı Düzenlendi

Politika

Karabük'te, 31 Mart'ta yapılacak Mahalli İdareler Seçimi dolayısıyla TBMM'de temsil edilen siyasi partilerin il başkanları ve güvenlik personellerinin katılımı ile "seçim güvenliği toplantısı" düzenlendi.

Valilik Toplantı Salonu'nda Karabük Valisi Mustafa Yavuz başkanlığında yapılan toplantıya; Vali Yardımcısı Muhittin Gürel, İl Jandarma Komutanı İsmail Gökcek, İl Emniyet Müdürü Mehmet Ali Hasan Köse, TBMM'de temsil edilen siyasi parti il başkanları ile kolluk birimlerinin diğer yetkilileri katıldı.

Vali Yavuz, seçim takviminin açıklandığını, seçimin huzur ve güven ortamı içerisinde demokrasi şöleni ortamında gerçekleşmesi, vatandaşların özgür iradesinin tam olarak sandığa yansıması için kanunların verdiği yetki ve sorumluluklar ile YSK kararları çerçevesinde çalışmalara başladıklarını belirtti.

Yavuz, "Seçim öncesi, seçim esnası ve sonrası için bütün güvenlik tedbirlerini eksiksiz planlıyoruz. Elimizdeki bütün imkan ve kabiliyetimizle, bu süreci siyasi parti temsilcilerimizle yakın iş birliği ve koordinasyon içerisinde yürütme kararlılığındayız. Seçimlerin, şimdiden ilimize, bölgemize ve ülkemize hayırlı olmasını temenni ediyorum" dedi.

Toplantıya katılan siyasi parti il başkanlarının, seçim süreciyle ilgili görüş, öneri, talep ve değerlendirmelerini aktarması yanında yaşanabilecek olaylara karşı alınacak tedbirlerin de görüşüldü. - KARABÜK