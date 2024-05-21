Karabük\'te Türkiye Belediyeler Birliği Meclis Üyesi Seçimi Yapıldı

Politika

Karabük'te görev yapan İlçe ve Belde Belediye Başkanları ve Belediye Meclis üyelerinin katılımları ile Türkiye Belediyeler Birliği'nin Meclis Üyesi seçimi yapıldı.

Karabük Belediye Başkanı Özkan Çetinkaya'nın doğal üyesi olduğu Türkiye Belediyeler Birliği'nin Meclis Üyesi seçimi, Nafiz Kayalı Gençlik Merkezi salonunda salonunda, kentte görev yapan İlçe ve Belde Belediye Başkanları ve Belediye Meclis Üyelerinin katılımları ile yapıldı.

Belediye Başkanı Özkan Çetinkaya'nın Başkanlığında, divan teşekkülünün oluşturulmasının ardından, TBB Meclis Üyeliğine 2 asil ve 1 yedek üyenin seçilmesi için gizli seçim yapıldı.

58 katılımcının oy kullandığı seçimde, 2 Belediye Başkanı adaylığını açıkladı. Yapılan seçim sonucunda en çok oyu alan Yenice Belediye Başkanı Sertaş Karakaş ve Ovacık Belediye Başkanı Ahmet Şahin, Meclis üyelerinden ise aday gösterilen Fatih Ustaoğlu TBB Meclis Üyeliğine seçildi. Yedek üyeliğe ise Eskipazar Belediye Başkanı Serkan Civa ile meclis üyesi Mehmet Sefa Öz seçildi.

Yapılan seçimlerin sonunda konuşma yapan Belediye Başkanı Özkan Çetinkaya bütün haziruna teşekkür ederek, Türkiye Belediyeler Birliği Meclis Üyeliğine seçilen Belediye Başkanlarını tebrik edip yapacakları çalışmalarda başarılar diledi. - KARABÜK