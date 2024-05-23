Karabük\'ün Eskipazar Belediye Başkanı: \'Bunlar sizin paralarınızdan çıkıyor\'

Politika

Karabük'ün Eskipazar Belediye Başkanı Serkan Civa, belediye tarafından yapılan çalışmalara zarar verenlere tepki göstererek, " Bunların parasını ben cebimden ödemiyorum, sizin paralarınızdan çıkıyor" dedi.

Seçimin üzerinden yaklaşık 55 gün geçtiğini ifade eden Başkan Civa, bu süre içerisinde belediye personeli ile birlikte ilçenin acil ihtiyaçlarını karşılamak için çalıştıklarını belirtti.

Terminal, otopark, tır ve kamyon garajı, çarsı içi trafik ve yürüyüş yolu, peyzaj ve çevre düzenlenmesi, çevre yoluna aile çay bahçesi yapım çalışmalarının devam ettiğini vurgulayan Başkan Civa, "Çevre yolundaki banklarımızı yeniledik. Biz bunların sadece yenilenmesine, tamirine 100 bin TL para ödüyoruz. Dün akşam koyduk, bugün sabah saat kaç? Yani akşamdan sabaha dağıtmışsınız. Arkadaşlar, ben bu yaptığım şeylerin hiçbir tanesini cebimden karşılamıyorum. Bunlar devletin, milletin, sizin paralarınızdan çıkıyor. Biz buraya nasip olursa çevre yoluna aile çay bahçesi yapacağız, buraya bir düzenleme yapacağız. Fakat biz sadece kamelyalarını yeniledik şimdilik. Yenilenen kamelyaları akşam koyuyoruz, sabaha dağıtıyorsunuz. Arkadaşlar yazık günah. Bunlar milli servet. Ben hiçbirini cebimden harcamıyorum. Bunlar yine sizin cebinizden çıkıyor. Yine sizden çıkıyor. Yani sizden ricam, sizden isteğim; bizim yaptığımız yerleri, ilçenin yerlerini lütfen, rica ediyorum düzgün kullanın. Dağıtmayın, parçalamayın. Yani yarın yine gelip siz oturuyorsunuz. Yarın yine sizin çocuklarınız, eşiniz oturuyor." dedi.

Çarşı içerisinde de bir düzenleme yaptıklarını ifade eden Başkan Civa, "İnsanlar sürekli soruyorlar, merak ediyorlar, konuşuyorlar. 'Neden kaldırımların yanı büyütüldü?' deniliyor. Bizim ilçemizde kadınlar ve çocuklar çarşı içerisinde rahat hareket edemiyor, rahat yürüyemiyor. Kaldırımları maalesef biz kapatıyoruz. Kaldırımların yanında arabalar var. Kadınlar pazara gidecek, çarşıya gidecek bebek arabasıyla asfaltın ortasında yürümek zorunda kalıyor. Yani burada amacımız kadınlara, çocuklara biraz daha yürüyüş alanı açmak. Onların da ilçede rahat hareket edebilmesi için yaptık. Şu anda düzenleniyor. Düzenlendikten sonra eminim güzel olacak. Herkes rahat edecek. Esnaf da rahat edecek, halk da rahat edecek. İnşallah terminal binamızda bayrama yetiştirmeye çalışıyoruz. Yine pazar yerinin karşısında bir otopark düzenlememiz var. Onları da açacağız inşallah bayrama. Yani biz bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Personelimiz de kısa zamanda güzel işler çıkarıyor. Sizden ricam lütfen bizim yaptığımız yerleri güzel kullanın. Yakıp yıkmayın, akşam koyduğumuz şeyi sabaha dağıtmayın."diyekonuştu. - KARABÜK