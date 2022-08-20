Karadağ'da güvenoyu alamayan hükümet düştü - Son Dakika
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Karadağ'da güvenoyu alamayan hükümet düştü

20.08.2022 12:49
Karadağ'da güvenoyu alamayan hükümet düştü

Karadağ'da Başbakan Dritan Abazovic hükümeti, mecliste güvenoyu alamayarak düştü.

Karadağ'da Başbakan Dritan Abazovic hükümeti, mecliste güvenoyu alamayarak düştü.

Karadağ'da Sırp Ortodoks Kilisesi ile "temel anlaşma" imzalanmasının ardından eleştiri oklarının hedefi olan Başbakan Dritan Abazovic hükümeti için mecliste güven oylaması yapıldı. 81 sandalyeli mecliste oturuma katılan 51 milletvekilinden 50'si "güvensizlik oyu" kullanırken, 1 milletvekili güvenoyu verdi. Güvenoyu alamayan hükümetin düşmesiyle Cumhurbaşkanı Milo Djukanovic'in Avrupa Birliği'ne katılmayı hedefleyen NATO üyesi ülkenin yeni hükümetini kurmak için yeni bir başbakan adayı ataması ya da erken seçime gidilmesi bekleniyor.

Sırp Ortodoks Kilisesi ülkenin bağımsızlığını tanımıyor

Karadağ'ın Sırbistan'dan bağımsızlığını tam olarak tanımayan Sırp Ortodoks Kilisesi ile imzalanan anlaşmanın, Karadağ'ın ulusal çıkarlarını zedelediği ve Sırbistan ile Rusya'nın ülkedeki etkilerini artırmaları için bir araç olarak kullanılacağı ifade ediliyor. Hükümetin ayrıca Avrupa Birliği konusunda ilerleme kaydetmediği ve yolsuzluk iddiaları nedeniyle güvenoyu alamadığı belirtiliyor.

2006 yılında Sırbistan'dan bağımsızlığını ilan eden Karadağ'ın 620 bin kişilik nüfusunun yaklaşık üçte biri etnik Sırp olarak tanımlanıyor.

Ne olmuştu?

Sırp yanlısı partiler anlaşmanın imzalanmasını desteklerken, iktidardaki iki koalisyon ortağı olan Sosyalist Demokrat Parti (DPS) ve Sosyal Demokrat Parti (SDP) anlaşmanın uzlaşma olmadan imzalandığını söyleyerek erken seçim çağrısında bulunmuştu. DPS'den yapılan açıklamada, "Parlamentoda gensoru önergesi başlatacağız ve erken seçim çağrısı yapacağız. Bu anlaşma Karadağ anayasasına aykırıdır ve yeni hükümetin seçilmesinden hemen sonra askıya alınacaktır" ifadeleri kullanılmıştı.

En kısa süreli hükümet

Oylamanın ardından konuşan ve Nisan ayında göreve gelen Başbakan Abazovic, "100 gün içinde yaptığımız her şeyden gurur duyuyorum. En kısa süren ama en zor kararları veren hükümet olarak hatırlanacağız" ifadelerini kullandı.

Önceki hükümet de düşmüştü

Zdravko Krivokapic liderliğindeki bir önceki Karadağ hükümeti de sadece 14 ay iktidarda kaldıktan sonra 4 Şubat 2022'de mecliste yapılan oylamanın ardından düşmüştü. - PODGORICA

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Japonya, 'Birleşme Kilisesi' mağdurlarına danışmanlık desteğini sürdürecek Japonya, 'Birleşme Kilisesi' mağdurlarına danışmanlık desteğini sürdürecek Karadağ'da güvenoyu alamayan hükümet düştü Karadağ'da güvenoyu alamayan hükümet düştü
Kaynak: İHA

Avrupa Birliği, Hükümet, Karadağ, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Karadağ'da güvenoyu alamayan hükümet düştü - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

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