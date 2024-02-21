Karaman Belediyesi TOKİ bölgesinde yeni otobüs hattı oluşturdu - Son Dakika
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Politika

Karaman Belediyesi TOKİ bölgesinde yeni otobüs hattı oluşturdu

Karaman Belediyesi TOKİ bölgesinde yeni otobüs hattı oluşturdu

Karaman Belediyesi, TOKİ bölgesinde yeni açılan otobüs hattı yolunda asfalt çalışması yaparken, şehir genelinde faaliyetlerine ara vermeden devam ediyor. 7. TOKİ'deki ulaşım sorununu gidermek için bölgede yeni otobüs hattı oluşturuldu ve güzergah asfaltlandı. Ayrıca, şehrin farklı noktalarında da sıcak asfalt, kavşak ve yürüyüş yolu çalışmaları devam ediyor.

21.02.2024 16:02  Güncelleme: 16:08
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Karaman Belediyesi, TOKİ bölgesinde yeni açılan otobüs hattı yolunda asfalt çalışması yaparken, şehir genelinde faaliyetlerine ara vermeden devam ediyor.

Şehrin ihtiyaçları ve insan odaklı çalışmalar üreten Karaman Belediyesi, 7. TOKİ'deki ulaşım sorununu gidermek için bölgede yeni otobüs hattı oluşturdu. 11 nolu hat olarak Yunus Emre Mahallesi ile 6. ve 7. TOKİ'ye hizmet vermeye başlayan yeni güzergah, belediye ekiplerince asfaltlandı. Bununla birlikte kentin farklı noktalarında da hizmetlerini sürdüren ekipler, Cumhuriyet Mahallesi ve Zembilli Mahallesi'nde sıcak asfalt, Tabduk Emre Mahallesi Prof. Dr. Halil Cin Caddesi üzerinde kavşak ve oradan Yavuz Sultan Selim Bulvarı'na çıkan yolda yürüyüş yolu, refüj ve asfalt çalışması gerçekleştiriyor. - KARAMAN

Kaynak: İHA

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