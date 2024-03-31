Karaman'da vatandaşlar 714 sandıkta oy kullanmaya başladı.
31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde Karaman'da oy kullanma işlemi saat 08.00 itibarıyla başladı. 189 bin 902 seçmenin bulunduğu Karaman'da vatandaşlar sandık başına gitti. Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından okullarda görevlendirilen personellerden pusulaları alan vatandaşlar, 'evet' yazan mühürleri basarak oylarını kullandı. Oylarını kullanan Karamanlılar, seçimlerin vatana ve millete hayırlı olmasını diledi. Saat 08.00 itibarıyla başlayan oy kullanma işlemi 17.00'de sona erecek.
Karaman'da 189 bin 902 seçmen 714 sandıkta oy kullanacak. - KARAMAN
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Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri için Çankaya'da bulunan Şehit Feramil Ferhat Kaya Anadolu Lisesi'nde oy kullandı. Bakan Yumaklı, seçimlerin Türkiye için demokrasi bayramı olduğunu belirterek, milletin yoğun bir katılım oranıyla iradesini sandığa yansıttığını ifade etti. Ayrıca, seçim sürecinde görev yapan tüm kamu ve sandık görevlilerine kolaylıklar diledi.
Trabzon'da 31 Mart Yerel Seçimleri kapsamında 619 bin 603 seçmen, 2 bin 264 sandıkta oy kullanacak. İl genelinde 2 bin 384 İl Emniyet Müdürlüğü Personeli, bin 351 İl Jandarma Komutanlığı Personeli ve 12 Sahil Güvenlik Komutanlığı Personeli seçimin güvenli bir şekilde geçmesi için görev yapıyor.
Diyarbakır'da yerel seçimler için oy verme işlemi başladı. 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri için sandıklar kuruldu ve 1 milyon 164 bin 129 seçmenin oy kullanması bekleniyor.
Sakarya, Bolu, Düzce, Kocaeli, Zonguldak, Bartın ve Karabük'te vatandaşlar, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri için sandık başına gitti. Sakarya'da 2 bin 639 sandıkta 796 bin 924 seçmen oy kullanırken, Zonguldak'ta 1650 sandıkta 462 bin 958 seçmen oy kullandı. Bolu'da 1061 sandıkta 239 bin 169 seçmen, Kocaeli'de 4 bin 317 sandıkta 1 milyon 534 bin 684 seçmen, Düzce'de 1065 sandıkta 298 bin 438 seçmen, Bartın'da 605 sandıkta 158 bin 729 seçmen ve Karabük'te 754 sandıkta 184 bin 230 seçmen oy kullanacak.
Tekirdağ'da Mahalli İdareler Genel Seçimleri için oy kullanma işlemi başlarken, engelli ve yaşlılar ise seyyar sandıkla oylarını kullanıyor. YSK tarafından belirlenen görevliler, seyyar sandıkları yaşlı ve engellilerin ayaklarına kadar götürerek evden çıkamayacak durumda olan vatandaşlara oylarını kullandırıyor. 90 yaşındaki Halil İbrahim Ayaz da seyyar sandık sistemi ile oyunu kullandı.
Batman'da Mahalli İdareler Genel seçimleri için sandığa giden 81 yaşındaki Cevat dede, oyunu kullandı. Merkez Kuyubaşı Mahallesinde ikamet eden Cevat Beyca, yaşına ve hastalığına rağmen sandık başına gelerek oy kullandı. Beyca, seçimlerin demokrasi şöleni olduğunu belirterek, memleketine ve vatandaşlarına hayırlı olmasını diledi.
Manisalılar mahalli idareler seçimleri için sandık başına gitmeye başladı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in de memleketi ve oy kullanacağı il olan Manisa'da 3 bin 832 sandıkta 1 milyon 113 bin 141 seçmen oy kullanacak.
Çanakkale'nin Çan ilçesine bağlı Kazabat köyünde yaşayan 6 seçmen, Yüksek Seçim Kurulunun (YSK) kararı nedeniyle seçimlerde komşu köy olan Karakoca'da oy kullanıyor. Kazabat köyü, nüfusunun azalması ve yerleşim birimi olmaması sebebiyle sandık kurulu oluşturulmamıştır. Bu sebeple seçmenler, 5 kilometre uzaklıktaki Karakoca köyünde oy kullanmaktadır.
YSK Başkanı Ahmet Yener, yurt genelinde oy kullanma işlemlerinin sorunsuz biçimde devam ettiğini belirtti. Yener, tüm il ilçe seçim kurullarından bilgi aldığını ve şu anda oy verme işlemlerinin sorunsuz bir şekilde devam ettiğini söyledi. Yener, günün sonunda sorunsuz bir şekilde oy verme işlemlerinin tamamlanmasını ve sayım işlemlerine geçilmesini umut ettiğini ifade etti.
Hakkari'nin Yüksekova ilçesindeki vatandaşlar, Mahalli İdareler Seçimleri için sandık başına giderek oy kullanmaya başladı. Yüksekova'da 279 sandıkta 83 bin 282 seçmenin oy kullanması bekleniyor. Oyunu kullanan Yüksekovalılar, seçimin ülke için hayırlara vesile olmasını diledi.
Geçen yıl meydana gelen depremlerin etkilediği Kahramanmaraş, Gaziantep, Malatya, Adıyaman, Şanlıurfa ve Kilis'te vatandaşlar, Mahalli İdareler Genel Seçimleri için oy kullanmaya başladı. Gaziantep'te 1 milyon 393 bin 956 seçmen, 4 bin 418 sandıkta oy kullanırken, Kahramanmaraş'ta 754 bin seçmen, Şanlıurfa'da 1 milyon 252 bin 96 seçmen, Malatya'da 542 bin 177 seçmen, Adıyaman'da 412 bin 272 seçmen ve Kilis'te 98 bin 938 seçmen oy kullanacak.
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